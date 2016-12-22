港报社评：蔡英文外交空间，取决于一中原则--信报12月22日

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
跟台湾维持外交关系的国家本已寥寥无几，硕果仅存的邦交国亦绝大部分是开发程度甚低的蕞尔小国，如今外交小圈子更形势孤力弱，因为位于非洲西岸几内亚湾的圣多美和普林西比（São Tomé and Príncipe）单方面宣布，即时与台湾断交。如无意外，这个面积跟香港差不多（约一千平方公里），但人口只有十九万的岛国，过不多时就会与大陆建交，并且有机会触发骨牌效应，最坏情况是台湾最重要的邦交国梵蒂冈也蝉过别枝。
圣多美和普林西比的国力微不足道，有没有邦交实际意义不大，就算免签证，台湾人相信没有几个会到当地旅游，然而对于台湾执政民进党来说，断交无异于政治上的一记沉重打击，意味着大陆方面刻意压缩其外交空间。总统蔡英文昨日表示：「大陆对台湾在外交及国际参与上的打压及阻碍，从来没有停过...外交上的打压，不是针对任何党派，而是针对全体国人。这样的作为，对两岸关系的长远发展毫无助益。刻意在国际上让台湾长期被忽略、矮化，只会让全体国人同感不平跟愤怒。」
蔡英文的讲法，明显是避重就轻。没错，圣多美和普林西比宣布与台湾断交，必然跟大陆「撬墙脚」有关，亦即是外交打压，可是，这种打压真的不是针对任何党派吗？当然不是，大陆仅仅针对拒绝将「九二共识」宣之于口的蔡英文及其领导的民进党而已。反观国民党执政的八年，马英九总统没有尝过断交的苦果，唯一的例外是二○一三年十一月冈比亚（Gambia，同样是位于非洲西岸的蕞尔小国）由于「求财不遂」而跟台湾断交，但当时的北京坚称事前完全不知情，也未与该国有过任何接触，同时表示基于两岸和平原则，不会与冈比亚建交。事实上，大陆与冈比亚建交要迟至两年多后的二○一六年三月才成事，因为那时候台湾大选已经结束，国民党输掉执政权，蔡英文铁定入主总统府。
马英九年代，台湾采取「活路外交」政策，又叫「外交休兵」，强调与大陆保持友善关系，极力避免触及「一个中国」原则。有别于陈水扁时代用钱买友谊的「支票簿外交」，国民党转而提倡「经贸外交」、「文化外交」和「形象外交」，简单来说就是不刺激大陆。求仁得仁，求休得休，大陆投桃报李，没有主动抢走台湾任何一个邦交国，「中梵建交」由始至终研究研究再研究，性质跟学术讨论没有太大分别。
时移世易，蔡英文上台之后，北京态度之转变是有目共睹的，两岸关系友善不再，类似圣多美和普林西比断交的冲击恐怕陆续有来。
说到底，台湾的外交空间取决于两岸关系，而两岸关系又取决于一中原则，一旦拿捏不准，台湾海峡随时波涛汹涌。蔡英文早前给美国候任总统特朗普打电话，引起北京不满之余，特朗普更加表示不必受到一中原则束缚，旋即触发内地官方传媒发出狠话，不排除武力统一台湾云云。两岸再次兵戎相见短时间之内当然未必噩梦成真，但一中原则对于北京的重要性已经不言而喻，若然上任半年民望急速下滑的蔡英文不想办法改善两岸关系，如今剩下来的二十一个邦交国肯定买少见少，这是「文攻」和「武吓」之间最能够立竿见影的震慑性警告。
二十一个邦交国之中，梵蒂冈的份量可说一个等于二十个，过往北京将中梵建交处理得半冷不热，无非顾及国民党和马英九的面子，尽量避免伤和气，现在呢？假如大陆对于任命主教问题跟梵蒂冈加快达成共识，中梵建交将会水到渠成。那时候，蔡英文的外交没有活路，必然陷于死胡同。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。