港报社评：蔡英文外交空间，取决于一中原则--信报12月22日

跟台湾维持外交关系的国家本已寥寥无几，硕果仅存的邦交国亦绝大部分是开发程度甚低的蕞尔小国，如今外交小圈子更形势孤力弱，因为位于非洲西岸几内亚湾的圣多美和普林西比（São Tomé and Príncipe）单方面宣布，即时与台湾断交。如无意外，这个面积跟香港差不多（约一千平方公里），但人口只有十九万的岛国，过不多时就会与大陆建交，并且有机会触发骨牌效应，最坏情况是台湾最重要的邦交国梵蒂冈也蝉过别枝。

圣多美和普林西比的国力微不足道，有没有邦交实际意义不大，就算免签证，台湾人相信没有几个会到当地旅游，然而对于台湾执政民进党来说，断交无异于政治上的一记沉重打击，意味着大陆方面刻意压缩其外交空间。总统蔡英文昨日表示：「大陆对台湾在外交及国际参与上的打压及阻碍，从来没有停过...外交上的打压，不是针对任何党派，而是针对全体国人。这样的作为，对两岸关系的长远发展毫无助益。刻意在国际上让台湾长期被忽略、矮化，只会让全体国人同感不平跟愤怒。」

蔡英文的讲法，明显是避重就轻。没错，圣多美和普林西比宣布与台湾断交，必然跟大陆「撬墙脚」有关，亦即是外交打压，可是，这种打压真的不是针对任何党派吗？当然不是，大陆仅仅针对拒绝将「九二共识」宣之于口的蔡英文及其领导的民进党而已。反观国民党执政的八年，马英九总统没有尝过断交的苦果，唯一的例外是二○一三年十一月冈比亚（Gambia，同样是位于非洲西岸的蕞尔小国）由于「求财不遂」而跟台湾断交，但当时的北京坚称事前完全不知情，也未与该国有过任何接触，同时表示基于两岸和平原则，不会与冈比亚建交。事实上，大陆与冈比亚建交要迟至两年多后的二○一六年三月才成事，因为那时候台湾大选已经结束，国民党输掉执政权，蔡英文铁定入主总统府。

马英九年代，台湾采取「活路外交」政策，又叫「外交休兵」，强调与大陆保持友善关系，极力避免触及「一个中国」原则。有别于陈水扁时代用钱买友谊的「支票簿外交」，国民党转而提倡「经贸外交」、「文化外交」和「形象外交」，简单来说就是不刺激大陆。求仁得仁，求休得休，大陆投桃报李，没有主动抢走台湾任何一个邦交国，「中梵建交」由始至终研究研究再研究，性质跟学术讨论没有太大分别。

时移世易，蔡英文上台之后，北京态度之转变是有目共睹的，两岸关系友善不再，类似圣多美和普林西比断交的冲击恐怕陆续有来。

说到底，台湾的外交空间取决于两岸关系，而两岸关系又取决于一中原则，一旦拿捏不准，台湾海峡随时波涛汹涌。蔡英文早前给美国候任总统特朗普打电话，引起北京不满之余，特朗普更加表示不必受到一中原则束缚，旋即触发内地官方传媒发出狠话，不排除武力统一台湾云云。两岸再次兵戎相见短时间之内当然未必噩梦成真，但一中原则对于北京的重要性已经不言而喻，若然上任半年民望急速下滑的蔡英文不想办法改善两岸关系，如今剩下来的二十一个邦交国肯定买少见少，这是「文攻」和「武吓」之间最能够立竿见影的震慑性警告。

二十一个邦交国之中，梵蒂冈的份量可说一个等于二十个，过往北京将中梵建交处理得半冷不热，无非顾及国民党和马英九的面子，尽量避免伤和气，现在呢？假如大陆对于任命主教问题跟梵蒂冈加快达成共识，中梵建交将会水到渠成。那时候，蔡英文的外交没有活路，必然陷于死胡同。

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