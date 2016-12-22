港报社评：内地“十面霾伏”，治本必须问责--经济日报12月22日

内地近日大面积「十面霾伏」，日本有大学研究预测雾霾天气将南下香港。内地对空气污染非无政策，惟必须严格落实包括将一把手问责，否则在污染无边界下，于人于己有害无益。

北京、河北等内地多个城市连日遭雾霾笼罩，中央气象台自上周五已发布最高级别红色警报，这一两天更进入高峰期，11省市即相当于内地1/6土地出现重度雾霾，中央紧急叫停排污工厂，航空等经济活动亦严重受阻。

除损及经济活动，更严重的是雾霾损害民众健康，据世衞组织今年9月报告，中国一年死于空气污染的人数逾100万，是184个国家之首。据世界银行推算，包括医疗与健康的成本，空气污染令中国损失达国内生产总值（GDP）的10%。

正因问题极严重，历届中央政府都将防止空气污染列为工作重点，提出要放弃所谓血的GDP，不再盲目追求高增长，要做到可持续发展，并推出大量相关政策。那经过长年力推，这些政策收效了么？

若按官方数据，如二氧化硫排放、颗粒物排放等确都出现下降，世银相关专家亦指现在内地空气质素不一定比10年前差，纵使PM2.5等水平仍非常糟糕。惟对正呼吸着严重雾霾空气、要急于求诊的百姓而言，这些改善了的数据并无意义。

问题的关键并非内地没有严格的环保相关法例，甚至可以说是较很多国家更为完备，关键是执行力，尤其是面对地方政府与企业的上有政策下有对策，例如内地不少报道指出，排污工厂往往在督导组或巡视组到场前才停工，甚至机器还是热的，到巡视组走后又再复工；又或地方政府将已停产的殭屍企业列入应急减排名单，以走过场的方式应付过去，令污染防治难以收效。

在官员问责上，内地去年底开始雷厉风行地就环保问题巡查问责，如中央环保督察组今年7月到8个省区调查，问责了多达3,400多人，但外界批评，往往是问责前綫官员，但作决策的高层以至一把手的问责却不到位。

政令不出中南海是内地管治、中央与地方博弈的老问题，惟空气污染已严重至此，中央须拿出更大决心，在制度包括官员升迁任免上，扭转地方政府的阳奉阴违，在执行上加大力度严惩违法包庇者，在信息流通上容许媒体更大的监察与报道，才能还民众安全呼吸的权利。

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