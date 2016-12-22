中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二降一升，CFETS指数微升至95.11

路透上海12月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.01%至95.11；SDR篮子指数微跌至95.75，BIS篮子指数微跌至96.42。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.78%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.20%。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬

价 点数 人民币 6.9435 54 欧元 7.245 -180 日圆 5.9085 -71 港元 0.8947 0.6 英镑 8.5829 192 澳元 5.0258 287 新西兰元 4.7953 218 新加坡元 4.8064 73 瑞郎 6.7667 -42 加元 5.1704 332 林吉特 0.643 0 卢布 8.8154 -224 泰铢 5.1807 28

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报96.16，较上日微升0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报95.76，微跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报95.98，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数 报95.57，微跌0.07%。