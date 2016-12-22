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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二降一升，CFETS指数微升至95.11

路透上海12月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.01%至95.11；SDR篮子指数微跌至95.75，BIS篮子指数微跌至96.42。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.78%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.20%。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬

价 点数 人民币 6.9435 54 欧元 7.245 -180 日圆 5.9085 -71 港元 0.8947 0.6 英镑 8.5829 192 澳元 5.0258 287 新西兰元 4.7953 218 新加坡元 4.8064 73 瑞郎 6.7667 -42 加元 5.1704 332 林吉特 0.643 0 卢布 8.8154 -224 泰铢 5.1807 28

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报96.16，较上日微升0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报95.76，微跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报95.98，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数 报95.57，微跌0.07%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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