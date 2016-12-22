中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二降一升，CFETS指数微升至95.11

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透上海12月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.01%至95.11；SDR篮子指数微跌至95.75，BIS篮子指数微跌至96.42。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.78%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.20%。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬
价 点数 人民币 6.9435 54 欧元 7.245 -180 日圆 5.9085 -71 港元 0.8947 0.6 英镑 8.5829 192 澳元 5.0258 287 新西兰元 4.7953 218 新加坡元 4.8064 73 瑞郎 6.7667 -42 加元 5.1704 332 林吉特 0.643 0 卢布 8.8154 -224 泰铢 5.1807 28
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报96.16，较上日微升0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报95.76，微跌0.04%；RXY参考离岸人民币指数 报95.98，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数 报95.57，微跌0.07%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选