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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 09:30 BJT

全球贵金属：12月21日SPDR黄金持仓下降0.43%，或3.56吨

路透12月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量下降0.43%至824.54吨，周二为828.10吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从26,624,182.02盎司降至 26,509,820.12盎司。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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