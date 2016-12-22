《汇市简讯》澳元兑美元试图上攻，美元指数疲弱为藉口

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
0125GMT * 澳元兑美元在跌至一周盘中低位0.7223后转为上涨，最新报0.7250 * 美元和美元指数下跌带来提振作用，今日平静无事 * 日圆疲弱进而协助支撑澳元兑日圆迄今上涨0.2% * 澳元和新西兰元亦步亦趋，使澳元兑新西兰元陷于熟悉的1.0460/1 .05区间 * 日本2017/18财年计划支出8,300亿美元创纪录 ，日本 是澳洲第二大贸易伙伴国，该支出计划对澳洲有利 * 美元暂时主导走势，五日移动均线0.7259为初步阻力位，之后是 周三高位0.7280 (完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选