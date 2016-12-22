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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 09:42 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元试图上攻，美元指数疲弱为藉口

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    * 澳元兑美元在跌至一周盘中低位0.7223后转为上涨，最新报0.7250
    * 美元和美元指数下跌带来提振作用，今日平静无事
    * 日圆疲弱进而协助支撑澳元兑日圆迄今上涨0.2%
    * 澳元和新西兰元亦步亦趋，使澳元兑新西兰元陷于熟悉的1.0460/1
.05区间
    * 日本2017/18财年计划支出8,300亿美元创纪录 ，日本
是澳洲第二大贸易伙伴国，该支出计划对澳洲有利
    *　美元暂时主导走势，五日移动均线0.7259为初步阻力位，之后是
周三高位0.7280
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 张荻)
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