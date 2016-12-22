香港个股：KTL获海航集团子公司收购，复牌盘初一度冲高27%至收购价

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透香港12月22日 - 香港珠宝商--KTL 获海航集团子公司入股并提出全面收购，周四复牌盘初股价一度冲高27%至收购价。
据周三晚间公告，海航集团控制的HNA Aviation Investment Holding Company Ltd（简称海航投资）将收购KTL主要股东KTL International Holdings Limited所持全部61.44%的股份，作价每股6.05港元，涉资约5.95港元。
由于交易涉及控股权转让，海航投资须以要约人身份按同等价格向KTL余下股东提出全面收购，涉资约3.73亿港元。不过，海航投资拟维持KTL在联交所上市，无意将之私有化。
海航投资由海航集团持有86.54%权益，上海爱建信托及上海熠航企业分别持有4.81%及8.65%权益。海航投资有意继续KTL现有业务，亦将审视KTL业务营运及财政状况以制订未来业务发展计划及策略，包括考虑收购或投资资产提升其增长及未来发展。
KTL自12月14日停牌，今早复牌，盘初一度冲高27%至6.05港元，与收购价看齐。香港时间10:02，该股升幅收窄至22%，报5.82港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选