香港个股：KTL获海航集团子公司收购，复牌盘初一度冲高27%至收购价

路透香港12月22日 - 香港珠宝商--KTL 获海航集团子公司入股并提出全面收购，周四复牌盘初股价一度冲高27%至收购价。

据周三晚间公告，海航集团控制的HNA Aviation Investment Holding Company Ltd（简称海航投资）将收购KTL主要股东KTL International Holdings Limited所持全部61.44%的股份，作价每股6.05港元，涉资约5.95港元。

由于交易涉及控股权转让，海航投资须以要约人身份按同等价格向KTL余下股东提出全面收购，涉资约3.73亿港元。不过，海航投资拟维持KTL在联交所上市，无意将之私有化。

海航投资由海航集团持有86.54%权益，上海爱建信托及上海熠航企业分别持有4.81%及8.65%权益。海航投资有意继续KTL现有业务，亦将审视KTL业务营运及财政状况以制订未来业务发展计划及策略，包括考虑收购或投资资产提升其增长及未来发展。

KTL自12月14日停牌，今早复牌，盘初一度冲高27%至6.05港元，与收购价看齐。香港时间10:02，该股升幅收窄至22%，报5.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)