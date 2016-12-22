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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 10:13 BJT

日本股市：早盘从一年高点回落，圣诞节前交投清淡

不过日经指数本季迄今已上涨近18%，因在即将执政的特朗普政权之下，美国成长与通胀率料将上升的预期推低日圆，拉抬了日本企业获利前景。

日本财务省数据显示，上周外资连续第六周买超日股。

投资者对金融股获利了结，该类股近期涨势凌厉，因上月特朗普赢得美国大选后，全球债券收益率上扬。

银行股 下挫1.7%，三菱日联金融集团(MUFG) 跌1.9%，三井住友金融集团 下滑1.8%。保险股 也下跌1.2%。

东证股价指数 跌0.3%，报1,539.97点，JPX-日经400指数 下滑0.3%，至13,806.32点。(完)
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