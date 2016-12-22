澳新汇市：新西兰元受经济数据提振而结束六天连跌，澳元攀升

这将是新西兰元连续第三个月录得月线跌幅，但今年年线仍小幅上涨。

周四公布的数据为新西兰元提供了些许喘息之机。数据显示，第三季国内生产总值(GDP)较上季成长1.1%，为该国经济描绘了一幅靓丽的图景。

这个总人口仅470万的岛国，经济已连续第五个季度增长率不低于0.7%，年成长率达到3.5%的较高水平。

“今日的数据将增强市场对新西兰央行将在2017年下半年退出刺激措施的预期，”澳新银行首席经济学家Cameron Bagrie说。

新西兰元兑日圆 涨0.2%，兑欧元 和澳元 基本持平。

澳元兑美元 涨0.15%至0.7250美元，上日为0.7238。

澳元已回吐今年的全部涨幅，迄今累计下跌0.5%。特朗普胜选以及本月稍早公布的国内生产总值(GDP)数据亦拖累澳元。

交易员称，澳元短期前景似乎黯淡，下一个支撑位料在0.7150，关键阻力位在0.73，若突破该点位可能小幅上涨。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价