澳新汇市：新西兰元受经济数据提振而结束六天连跌，澳元攀升

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
这将是新西兰元连续第三个月录得月线跌幅，但今年年线仍小幅上涨。
周四公布的数据为新西兰元提供了些许喘息之机。数据显示，第三季国内生产总值(GDP)较上季成长1.1%，为该国经济描绘了一幅靓丽的图景。
这个总人口仅470万的岛国，经济已连续第五个季度增长率不低于0.7%，年成长率达到3.5%的较高水平。
“今日的数据将增强市场对新西兰央行将在2017年下半年退出刺激措施的预期，”澳新银行首席经济学家Cameron Bagrie说。
新西兰元兑日圆 涨0.2%，兑欧元 和澳元 基本持平。
澳元兑美元 涨0.15%至0.7250美元，上日为0.7238。
澳元已回吐今年的全部涨幅，迄今累计下跌0.5%。特朗普胜选以及本月稍早公布的国内生产总值(GDP)数据亦拖累澳元。
交易员称，澳元短期前景似乎黯淡，下一个支撑位料在0.7150，关键阻力位在0.73，若突破该点位可能小幅上涨。(完)
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全部现汇报价 (编译 王琛/汪红英；审校 龚芳/张涛)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选