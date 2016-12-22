版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 10:27 BJT

金属期市：期铜持平，圣诞假期前成交清淡

美国11月成屋销售意外增长，达到近10年来的最高水平，因买家预计借贷成本会进一步上升，赶紧入市锁定低利率。

行业消息人士周三称，在矿石短缺之际，中国的炼锌厂正在接受创纪录低位的炼锌费用；而冬季矿场关闭可能将迫使炼厂在明年初削减产量。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/王琛；审校　张涛/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐