《全球主要央行动态》--12月15日-12月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月15日-12月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国&加拿大**

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储明年可能需要加息三次以上，而且在逐步给美国经济降温方面面临挑战。拉克尔表示，特朗普政府可能推出一些财政刺激举措，来支持美国经济。

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，他现在认为明年再加息一次合适。布拉德之前曾表示，美国经济未来几年仅需加息一次。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，根据旨在进一步保护美国金融系统的一项新规，美国最大型银行每年必须再增加多达20亿美元的资本金，以应对未来可能出现的市场崩跌。

加拿大央行总裁波洛兹上周四表示，不断滋长的全球保护主义可能推高产品成本并导致就业岗位流失，但他反驳认为加拿大出口在特朗普上台后将受挫的看法。波洛兹警告称，加拿大依赖全球供应链，如果反贸易情绪损害企业之间的联系，则对于链条上的所有国家来说，经济后果都可能非常严重。

加拿大央行在半年度金融体系评估报告中表示，该国楼市大幅修正的风险和家庭财务压力过去六个月温和上升，因为经济走弱，但新的抵押贷 款规例将令市场降温。尽管房价大幅修正的可能性不高，全国金融压力对家庭造成的影响低，但鉴于家庭债务负担不 断加重和房价不断上涨，其影响也会很严重。

**欧元区**

欧洲央行周四表示不会要求欧元区国家加强举措，以抑制资产泡沫，但其对一些国家房价和家庭负债上升提出警告。

德国央行总裁魏德曼周五称，货币政策在恢复欧元区经济增长方面基本上力不从心，促增长的责任在于政府。他这么说是在警告不要让央行负担过重。

他周一表示，油价可能企稳在高水准，而升高的通胀将自动让欧洲央行政策变得更加宽松，和降息的情况差不多。

欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)周六对爱尔兰一家报纸表示，货币经济学在欧元区并未失效，欧元区从债务危机中逐步复苏，将允许利率最终正常化。

意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周二表示，意大利以及欧洲各机构正致力于找寻该国亟需帮助银行业者所面临问题的解决方案。

**欧洲其他地区**

英国央行决策者周四在12月政策会议上一致同意维持利率在纪录低点0.25%不变，并维持公债及公司债购买计划不变。央行称，英镑在过去一个月的强劲表现意味着，通胀率高出英国央行目标的幅度将不及该行11月做出的预期。

瑞典央行周三维持指标利率在负0.50%不变，同时扩大量化宽松规模，将债券购买规模扩大了300亿瑞典克朗(32.2亿美元)；该行表示，预计2018年初之前不会升息。

瑞士央行周四维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负0.25%至负1.25%不变，一如路透调查的分析师预期。与此同时还将活期存款利率维持在负0.75%不变，一如预期。瑞士央行在声明中称，“负利率和瑞士央行干预汇市的愿意，旨在使投资瑞郎的吸引力降低，以此缓解瑞郎压力。”

挪威央行周四维持指标利率在0.50%不变，一如预期。该央行称，预计未来数年利率将维持在接近0.5%的水平。

**澳洲**

澳洲央行的最新政策会议记录显示，委员会试图在宽松政策的好处和鼓励家庭重新大举借贷的风险之间寻求平衡。尽管澳洲第三季经济萎缩，但澳洲央行上次开会时仍对经济持谨慎乐观态度，这意味着降息暂时告一段落。

**日韩**

日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。由于新兴亚洲需求及制造业产出回升，央行调高对经济的评估，表明相信经济正迈向稳定复苏。

韩国央行周四表示，2017年经济存在放缓的风险，建议政府有必要加速推动财政刺激措施以提振成长；总裁李柱烈并暗示，必要时有更多降息的空间。央行在为国会准备的声明稿指出，明年经济成长率有可能低于今年预估成长率2.8%。

韩国央行在一份有关保护主义的研究报告中指出，由其他国家实施的贸易保护行动令韩国2015年出口损失24亿美元，相当于该年韩国总出口量的0.5%。2016年1-9月期间，该国蒙受的损失相当于在此期间内出口量的0.7%。该报告建议企业与政府采取积极行动，把保护主义的影响降至最小。

韩国央行总裁表示在当前经济情势下，该行最大任务将会着重于稳定金融市场及汇率。“我们经济中没有不令人担心的，我认为焦点应该放在稳定金融市场及汇率，必要时应做出积极回应。”

**中国**

针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系(MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。

中国央行表示，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到爱尔兰，投资额度为500亿元人民币。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周二称，目前跨境资本流动风险可控，支撑国际收支平衡的根本性因素仍然长期存在。外管局网站援引他在会见香港银行公会代表团时的话称，外汇局将在坚持现有政策框架不变的基础上，促进贸易投资便利化。

香港金融管理局跟随美国升息，将贴现窗基本利率上调25个基点至1%，但其中主要银行--汇丰银行率先宣布不跟随加息，最优惠利率(P)仍维持在目前5%的水平。金管局总裁陈德霖表示，美元利率正常化步伐仍存在颇大不确定性，虽然港美息差扩阔有可能导致港元资金流走，但估计港元利率上升步伐将会渐进。

香港金融管理局总裁陈德霖称，离岸人民币拆息波动属预期之内，相信市场流动性支援措施足以协助银行做好风险管理。

香港金融管理局周二分别公布与中国国家开发银行CHDB.UL和中国进出口银行签署促进基建融资合作框架，以推动香港基建投融资市场和“一带一路”倡议的有利发展。

**其它**

墨西哥央行积极调升指标利率，以期让加快的通胀降温。该央行调高主要利率50个基点至5.75%。央行今年已升息五次，借款成本累计增加了250个基点。

俄罗斯央行维持指标利率在10%不变。此外央行第一副总裁什韦佐夫表示，俄罗斯可能在中国春节前发行人民币计价公债。俄罗斯计划通过发行人民币计价的OFZ公债，筹集至少10亿美元。

印尼央行总裁称，该央行正在寻求去掉印尼卢比纸币面额中的三个零，以简化其货币体系。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，人民币贬值可能对印尼出口竞争力造成负面影响。

泰国央行政策委员会一致投票决定，维持政策利率在1.50%不变，符合路透调查预估。此外泰国央行维持今明两年经济成长率预估于3.2%不变，但调高出口预估。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......