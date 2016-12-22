台湾汇市：台币开盘创近五个月新低，随亚币区间偏弱惟出口商抛汇待去化

路透台北12月22日 - 台币兑美元 周四盘初续稳在32元窄幅波动，开盘则创近五个月盘中低位。汇银人士表示，早盘台币随韩元等亚币在既有区间偏弱整理，惟盘面持续消化年底出口商抛汇卖压，令台币贬势收敛维持缓贬格局。

他们表示，台北外汇开盘一小时成交量约1.23亿美元，交投持稳，上日同时段为1.60亿美元，交投主要来自出口商抛汇卖需，至于外资仍偏向汇出但量能不大。

台币兑美元今日开低在32.080，创近五个月新低，盘中前波低位为7月27日的32.160。

〞开盘看到价格比昨天好，出口商又出来了。〞一位公营银行交易员说。

至于台湾央行将在下午召开第四季理监事会议，交易员认为，目前市场普遍预期央行将按兵不动，推估对短线台币走势影响有限。

日前路透调查显示，逾九成受访金融机构预计第四季央行理监事会决议重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。

本地时间10:21，韩元兑美元 报1,196.6，上日收在1,193.9。台币兑美元报32.015，交投区间介于32.001-32.080，上日收在32.020。台股 则跌0.58%报9,151.86点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍为小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.025/32.039，上日收在32.003。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.000-32.050

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