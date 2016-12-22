《路透晚报》--12月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：统筹推进十三五规划的重大工程项目，抑制房地产泡沫--习近平

中国国家主席习近平主持召开财经领导小组会议提出，统筹推进十三五规划提出的重大工程项目落实，是供给侧结构性改革中补短板的重要内容。补短板不是简单增加投资，而是切实从满足需要出发，增加有效供给。

--《综述》根治中国实体经济体胖力虚，减税、金融改革需合力出实招

中国2016年完成年初预定的GDP增长6.5-7%的增长目标已毫无悬念，但实体经济的“体胖力虚”却是不争的事实。究其原因与目前经济市场化，但金融领域却相对集中垄断不匹配导致资金空转，以及中国多年来重投资轻消费的政策导向等有关。

刚刚结束的中央经济工作会议明确提出振兴实体经济，引导资金脱虚向实。对此中国国际经济交流中心周三举行的专题研讨会上，专家们就给出了包括继续减少政府对投资项目的审批权限，减税以及金融体制改革必须同步等药方。

--中国经济：明年大概率货币政策中性，通胀因素值得关注--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，明年货币政策决策最终要考虑宏观审慎的问题，把美联储加息、人民币汇率、通胀等因素综合起来，除非明年在某一方面出现突发性变化，保持中性的货币政策应该是大概率的势头。

--中国经济：应将中国企业对外投资与不正常资本外逃区分开--人民日报

针对近期热议的福耀集团董事长曹德旺关于中国综合税负高、赴美投资的言论，人民日报评论称，应将中国企业对外投资与不正常资本外逃现象区分开，动辄贴上“跑路”标签，不利于企业走出去，而且在人民币承受贬值压力背景下，还容易引发非理性市场恐慌情绪。

--中国经济：宏观税负水平总体较低，重税导致经济低迷之说不成立--税总局

中国国家税务总局日前刊文称，中国宏观税负水平总体上还是比较低的，“死亡税率”之说严重误导了社会公众。文章称，由于不同税种的计税依据不一，税率设定不同，对企业而言，衡量企业税负的轻或重，不能简单片面只看税率的高低，税率并不等于税负，应当从多维度综合衡量。

--中国税收：财政部明确金融、房地产开发及教育辅助服务等增值税政策

中国财政部发布通知，明确金融、房地产开发及教育辅助服务等增值税政策。其中，房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目（选择简易计税方法的房地产老项目除外），在取得土地时向其他单位或个人支付的拆迁补偿费用也允许在计算销售额时扣除。

--中国企业：美国贸易代表办公室再次将淘宝网纳入“恶名市场”黑名单

美国周三将中国最大的消费者对消费者(C2C)购物网站淘宝网再次加入销售假冒商品和侵犯知识产权的“恶名市场”黑名单中。

--台湾央行：决议维持利率不变，连两季按兵不动因复苏和缓且通膨温和

台湾央行召开第四季理监事会议，决议维持利率不变，亦是今年9月以来央行第二度按兵不动，政策利率呈〞连二冻〞。

--台湾数据：11月季调失业率降至3.84%，创13个月低位--主计总处

台湾主计总处公布，11月经季节调整后失业率为3.84%，较上月3.90%走低，创13个月低位。前低是2015年10月的3.81%。11月未经季节调整的失业率则为3.87%，上月是3.95%。

--全球贸易：台湾官员预计加拿大会再上诉，因WTO钢品裁决利好台湾

世界贸易组织(WTO)解决争端小组周三就台湾及加拿大之间的钢铁产品争议作出大致上有利于台湾的裁决。台湾经济部官员周四表示，此判决有利产业发展，不过也预期加国政府会再上诉。

【金融】

--《鸡年展望》中国金融监管改革难一蹴而就，加强部际协调迫在眉睫

中国经济步入“L型”增长期，跨市场、跨监管机构风险事件日益增多，无疑令金融监管面临更大考验。在金融监管体制改革短期难有大突破下，料明年加强跨部门协调效率仍是主旋律，针对一些风险高发领域将继续进行试点探索协调机制。

--中国金融：外管局发言人称或调整美债投资，需采取措施遏制资本外流

中国外管局官员表示，中国或调整对美国公债的投资，而减持美债是战术性操作；出席同一场合的外管局发言人则称，中国今年对外直接投资增长得太多太快，中国需要采取“逆周期”举措以控制大量资本外流。

--《独家新闻》中国保险监管机构收紧新许可证的发放--消息

三位知情消息人士称，中国保险监管机构对保险商新许可证的发放限制得越来越严，希望藉此降低部分业者的激进经营和投资行为带来的风险。

--中国金融：高度警惕企业高杠杆等隐患，加快改革完善金融监管体制--报载

中国金融时报发表评论员文章称，尽管中国金融风险整体可控，但企业部门杠杆率较高、地方政府债务风险、房地产泡沫化等隐患更值得高度警惕；同时，要在宏观上管住货币，严格限制信贷流向投资投机性购房，着力防控房地产泡沫。

--俄中关系：发行指标人民币计价债券暂无时间表--俄财政部官员

俄罗斯财政部官员称，发行人民币计价俄罗斯公债的时间表尚未确定，中俄双方仍在讨论技术和法规层面的问题。

--中俄金融：莫斯科交易所正努力建立人民币产品，并与中信和银河签署备忘录

俄罗斯莫斯科交易所(MOEX)称，正继续努力建立一整套人民币交易的产品；而且已与中国两家大型券商中信证券和银河证券签署谅解备忘录，两券商将为公司客户启动在莫斯科交易所交易证券品种的相关服务。

--中国金融：可考虑对绿色项目直接提供中长期融资渠道和工具--央行学者

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，今年绿色金融快速发展，但仍面临期限错配等方面的挑战，可考虑对绿色项目直接提供中长期融资渠道和工具，包括绿色债券市场的发展及以未来绿色收益为抵押或支持的其他融资工具。

--中港个股：中行拟出资100亿元设立中银资管，四大行资管公司均宣告成立

以市值计中国第四大银行--中国银行周三晚间公告称，拟出资100亿元人民币在北京投资设立全资子公司--中国银行资产管理公司，至此国有四大银行资管公司全部宣告成立。

--中国基金：11月公募基金规模持平于8.74万亿，货币基金大减近2,700亿

中国证券投资基金业协会最新数据显示，11月底境内共有基金管理公司108家，管理的公募基金资产合计8.74万亿元人民币，规模与10月持平。结构上，封闭式基金净值增加开放式减少的局面，其中货币基金当月减少2,691.73亿元，期末降至3.9091万亿元。

【固定收益】

--中国个股：国海证券称伪造印章协议涉及债券金额不超165亿元

此前宣布认可伪造印章并私签债券交易协议的国海证券公告称，上述交易协议涉及债券金额不超过165亿元人民币，有关债券由相关各方继续持有。其中信用债风险收益由国海证券全部承担，利率债可以持有至到期。

--中国公开市场：今日将进行2,200亿元逆回购，单日净投放600亿元

中国央行公开市场今日将进行总额2,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿元，28天期500亿元，中标利率分别为2.25%、2.40%和2.55%。据此计算，单日净投放600亿元。

--中国债市动态：情绪平复现券和IRS暂时走稳，期货震荡相对略明显

中国银行间债市早盘终于暂时恢复平静，现券收益率和利率互换(IRS)整体变化不大。相较之下，国债期货震荡略为明显，主力合约涨跌均有出现。

--中国货币市场：流动性向好但14天期因跨年需求升温，情绪逐步修复

中国银行间市场资金面继续改善，隔夜资金供给充裕，而14天期品种因跨年而需求升温，价格仍偏高。交易人士表示，上日大行向基金提供流动性后，机构信心逐步修复，且央行公开市场继续净投放驰援，大为缓解场内资金拆借难度，惟跨年资金仍供不应求。

--中国信用债：大连机床5亿元短融到期兑付存在不确定性，因公司资金链紧张

此前已经连续发生违约的大连机床集团公告称，公司2015年第四期短融15机床CP004应于2016年12月29日兑付，由于公司目前资金链紧张，到期兑付存不确定性。

--中国货币市场：江苏银行等率先公布明年同业存单发行计划，合计4,500亿

中国江苏银和南充市商业银行率先公布2017年同业存单发行计划，两家银行发行额度分别为4,000亿元人民币和500亿元，合计规模4,500亿元人民币。截至目前，不包括上海自贸区同业存单，今年已有500家银行公布同业存单发行计划，累计规模90,692.6亿元人民币。

【外汇】

--人民币汇率：近期兑美元贬值主因市场预期变化，非基本面因素--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏称，最近人民币等多国货币兑美元贬值主因市场预期变化，没有太多的基本面因素；中国有信心在增加汇率弹性的基础上，保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。

--中国汇市：人民币小幅收升，市场等待美国今晚出炉的经济数据

人民币兑美元即期随中间价小幅收升。交易员称，全天购汇需求仍在，大行继续适度提供美元流动性，另外仍有部分机构参与倒量，成交较昨日放大；圣诞节临近市场交投相对淡静，美元指数强势整理，人民币短期料守稳6.95元一线。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二降一升，CFETS指数微升至95.11

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.01%至95.11；SDR篮子指数微跌至95.75，BIS篮子指数微跌至96.42。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升，短线料维持3,100点上方横盘整理

中国股市沪综指窄幅震荡，终盘缩量微收升。分析师指出，今日金融板块走势疲弱，对指数影响较大。尽管短期市场资金偏紧状况略有改善，但年末整体资金紧张格局未有明显缓解，料沪综指短线在3,100点上方横盘整理可能性大。沪综指收报3,139.56点，涨2.13点或0.07%。

--国际油市：中国11月从沙特进口原油同比增长近30%，最大供应国易主

中国海关数据显示，中国11月从沙特(沙乌地)阿拉伯进口原油较上年同期增加近30%。沙特从俄罗斯手中夺回中国最大原油供应国地位。

--中国房地产：应顺势抓住楼市降温“窗口期”，加快研究长效机制--新华

新华社评论称，随着一系列政策措施的持续发力，中国楼市剧情有了“反转”迹象，应顺势抓住楼市降温的“窗口期”，加快研究符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制，以解楼市调控之困。

--中国房地产：郑州武汉分别扩大限购范围或区域，限购政策再升级

中国再有两个热点城市进一步收紧房地产调控政策。河南省会郑州市扩大限购范围，将180平方米 (含)以上住房纳入限购范围，湖北省会武汉市则扩大住房限购区域，新增东西湖区、江夏区、黄陂区部分区域，两市新政均自周四起执行。

--中国房地产：今年来50城卖地收入2.45万亿元，苏州南京上海居前三--中原

中原地产研究中心发布数据显示，截至12月20日，今年以来，全国“卖地”收入最高的50个城市，合计土地出让收入达到2.45万亿元人民币，同比上涨35%，其中苏州、南京、上海居前三。

--中国期市：证监会正研究在原油和铁矿石等品种允许外资参与交易--官员

中国证监会国际合作部官员表示，证监会正研究在原油和铁矿石等特定品种上，允许境外资金参与境内市场交易。

--中国证券：国开证券引入中广核资本等战略投资者，打破单一股东制--报载

中国证券报报导，中国国家开发银行及旗下国开证券，与中广核资本控股和湖北省交通投资集团签署增资扩股协议，引入二者为战略投资者，国开证券由此前单一股东向股权多元化迈进。

--中国企业：今年境内外IPO融资额453亿美元，占全球三分之一--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年中国企业在A股及境外资本市场的首次公开发行（IPO）募资总额为453亿美元，同比下降两成，但在全球而言，中国企业IPO融资额仍占据33.8%份额，居榜首位置，美国和日本分列二三位，其市场份额分别为10.6%和8.1%。

--中国个股：紫光国芯称紫光集团牵头收购芯片厂，未来或将注入上市公司

中国紫光国芯股份有限公司周三晚公告称，其间接控股股东紫光集团拟透过下属子公司牵头组建合资公司，吸收合并国内芯片大厂长江存储，未来长江存储资产有可能被注入上市公司。

--中国个股：申达股份拟购境外汽车软饰和声学元件业务资产，对价3亿美元

中国上海申达股份有限公司公告，拟以现金方式收购IACG SA之ST&A业务相关资产，交易对价预估为3.108亿美元。

--香港个股：中银航空与卡塔尔航空订融资租赁协议，目录价逾18亿美元

中国银行的分支--中银航空租赁称，与卡塔尔航空订立一项融资租赁协议，目录价超过18亿美元。

--香港个股：KTL获海航集团子公司收购，复牌盘初一度冲高27%至收购价

香港珠宝商--KTL获海航集团子公司入股并提出全面收购，周四复牌盘初股价一度冲高27%至收购价。据公告，海航集团控制的海航投资将收购KTL主要股东KTL International Holdings Limited所持全部61.44%的股份，作价每股6.05港元，涉资约5.95港元。 (完) (整理 乔艳红; 审校 林高丽)