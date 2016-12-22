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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 10:39 BJT

台湾债市：10年指标公债105/11期殖利率小升，成交清淡观望央行利率决定

路透台北12月22日 - 台湾10年指标公债105/11期 周四早盘殖利率小升。交易员表示，时近年底，市场等待午后央行最新的利率决定，成交依旧保持清淡。

交易员说，近期市场保持淡静，交易员心中倒也没有太意外，保守的心态可以理解。此外目前10年公债的筹码大多保持在银行业手中，证券交易商手中筹码不多，难有活跃表现。

〞现在是(殖利率)不弹不买，不轧不卖。〞一家大型证券商交易员说。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.185-1.200%。

台湾央行今日召开第四季理监事会议，稍晚将公布利率决定。路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。

美债价格周三小幅走高，圣诞假日到来前市场交易清淡，周三没有重大经济数据发布，投资者揣测明年美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息次数。 美国10年期公债 收益率报2.54%，低于周二尾盘的2.57%。

本地时间10:34，10年券105/11 殖利率涨0.15基点至1.1905%，成交2.0亿台币；至于台股加权指数 则跌0.54%。

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