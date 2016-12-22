台湾债市：10年指标公债105/11期殖利率小升，成交清淡观望央行利率决定

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透台北12月22日 - 台湾10年指标公债105/11期 周四早盘殖利率小升。交易员表示，时近年底，市场等待午后央行最新的利率决定，成交依旧保持清淡。
交易员说，近期市场保持淡静，交易员心中倒也没有太意外，保守的心态可以理解。此外目前10年公债的筹码大多保持在银行业手中，证券交易商手中筹码不多，难有活跃表现。
〞现在是(殖利率)不弹不买，不轧不卖。〞一家大型证券商交易员说。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.185-1.200%。
台湾央行今日召开第四季理监事会议，稍晚将公布利率决定。路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。
美债价格周三小幅走高，圣诞假日到来前市场交易清淡，周三没有重大经济数据发布，投资者揣测明年美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息次数。 美国10年期公债 收益率报2.54%，低于周二尾盘的2.57%。
本地时间10:34，10年券105/11 殖利率涨0.15基点至1.1905%，成交2.0亿台币；至于台股加权指数 则跌0.54%。
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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