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货币新闻 | 2016年 12月 22日 星期四 10:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆因供应增加预期而小跌，接近一个月低点

交投最活跃的小麦期货 回落0.31%报每蒲式耳3.98-1/4美元，周三跌0.93%。
    
    大豆承压，因阿根廷干燥的作物种植带料迎来降雨，从而提振南美大豆产量前景。
    
    美国农业部称，出口商达成协议将向中国出售13.2万吨美国大豆。
    
    全球最大的小麦进口国埃及从俄罗斯、阿根廷和罗马尼亚标购36万吨小麦，未从美国进
口。
    
    以下为0214 GMT报价：
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均   RSI
                                       %         值           
 CBOT小麦    398.25   -1.25   -0.31%   -1.67%    414.83       48
 CBOT玉米    347.25   0.00    +0.00%   -1.70%    354.69       43
 CBOT大豆    1006.00  -0.75   -0.07%   -1.52%    1020.74      37
 CBOT稻米    9.45     $0.08   +0.85%   -0.32%    $9.66        39
 WTI原油     52.68    $0.19   +0.36%   +1.07%    $48.82       66
 汇率                                                         
 欧元/美元   $1.044   $0.005  +0.50%   +0.34%                 
 美元/澳元   0.7242   -0.002  -0.23%   -0.04%                 
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙茉莉/李爽  审校 徐文焰/王兴亚)
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