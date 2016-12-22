芝加哥期市：CBOT大豆因供应增加预期而小跌，接近一个月低点

交投最活跃的小麦期货 回落0.31%报每蒲式耳3.98-1/4美元，周三跌0.93%。 大豆承压，因阿根廷干燥的作物种植带料迎来降雨，从而提振南美大豆产量前景。 美国农业部称，出口商达成协议将向中国出售13.2万吨美国大豆。 全球最大的小麦进口国埃及从俄罗斯、阿根廷和罗马尼亚标购36万吨小麦，未从美国进 口。 以下为0214 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 398.25 -1.25 -0.31% -1.67% 414.83 48 CBOT玉米 347.25 0.00 +0.00% -1.70% 354.69 43 CBOT大豆 1006.00 -0.75 -0.07% -1.52% 1020.74 37 CBOT稻米 9.45 $0.08 +0.85% -0.32% $9.66 39 WTI原油 52.68 $0.19 +0.36% +1.07% $48.82 66 汇率 欧元/美元 $1.044 $0.005 +0.50% +0.34% 美元/澳元 0.7242 -0.002 -0.23% -0.04% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/李爽 审校 徐文焰/王兴亚)