英国经济：企业支付成本升高，通胀压力加剧--央行调查

“英国央行的调查支持了英镑贬值的影响将更快传导至消费者的看法。针对英国退欧的对冲水平较低，而退欧冲击预计持续时间较久，”顾问机构Heteronomics首席分析师Philip Rush表示。

花旗与民调机构YouGov的另一份调查显示，英国民众本月对未来5-10年的通胀预期上升至3.0%，为两年多来最高水平。

英国央行的报告显示出一个有趣现象，即英国家庭提前购买家具电器等大件物品，因预期明年会涨价。

该央行上月表示，预期明年底前通胀率将由目前的1.2%升至2.7%。

英国央行最新调查报告暗示，英镑走贬提振的第四季制造业出口，这与市场关注程度更高的Markit/CIPS企业调查的结果相左。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 徐文焰)