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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 10:54 BJT

台湾股市：盘中追随海外市场走势下跌，台湾央行会议召开在即

电子类指数 跌0.3%，金融保险类指数 下挫1.3%。

全球晶圆代工龙头台积电 跌0.3%，鸿海精密 跌0.2%。

路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。 台湾央行将于0830GMT公布利率决定。(完)
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