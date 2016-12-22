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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 10:58 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外亚币持稳，假期前市况迟滞

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* 美元兑日圆外亚币持稳，交易员因欠缺指引而退场观望

* 在日本市场明天假期及圣诞节前，市场乏善可陈

* 美元兑坡元迄今陷于1.4435-55区间，最新在1.4444-48

* 美元兑泰铢囿于35.99-36.01区间

* 美元兑菲律宾披索受股市相关资金流出所支撑，在49.95-99区间交投

* 美元兑印尼卢比在13,350-13,455区间交投，本地人有买盘

(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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