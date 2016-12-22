中国新债：国开行下周二招标增发至多100亿元两期债，期限五年和10年

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透上海12月22日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(27日)招标增 发两期固息债，总额不超过100亿元人民币，其中五年期35亿元，10年期65亿元。 上述两期债分别为该行今年第18期 和第13期 增发债， 票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第18和13期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 5年：35亿元；10年：65亿元 期限/计息方式 5/10年固息 招标时间 5/10年：12月27日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2017/1/4 起息日 5年：12月8日；10年：8月25日 分销期 2016/12/28-2017/1/4 上市日 2017/1/6 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选