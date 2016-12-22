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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 11:04 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多100亿元两期债，期限五年和10年

路透上海12月22日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(27日)招标增
发两期固息债，总额不超过100亿元人民币，其中五年期35亿元，10年期65亿元。
    
    上述两期债分别为该行今年第18期 和第13期 增发债，
票面利率3.43%和3.05%。

    具体发行条款如下：

                     2016年第18和13期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        5年：35亿元；10年：65亿元  
    期限/计息方式   5/10年固息
    招标时间        5/10年：12月27日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          2017/1/4
    起息日          5年：12月8日；10年：8月25日
    分销期          2016/12/28-2017/1/4
    上市日          2017/1/6
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
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