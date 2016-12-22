台湾货币市场：拆款利率持稳，静候央行理监事会议决议

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
* 拆款利率持稳，静候央行会议结论
* 短票利率高位略下调，跨月RP利率较分歧
记者 董永年
路透台北12月22日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人员指出，今日稍晚央行将召开理监事会议，一般预料利率将持稳在既有水准不变，拆款利率也大致持平于上日。
他们表示，虽然今日有大型银行没开门，但市场资金普遍充裕，尤其是月内拆款流动性相当丰沛；有跨月资金需求者也不急于拆入，好整以暇等待明日或下周一再行承作一周拆款即可。
〞我是觉得(央行重贴现率)一定不会动啦。〞一大型银行资调人员说。
另一大型票券商交易主管也称，今日的会议结论应该会符合市场预期，但要关注央行对明年利率走势展望。
台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。
本地时间 11:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.019 32.020 台湾加权股价指数<.TWII 9,157.61 9,204.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.171-0.171% 0.171-0.250%
--一周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.171-0.450%
--两周拆款利率区间 0.460-0.570% 0.200-0.560%
**短票利率高位略下滑**
短票方面，票券商交易员指出，今日短票需求大致稳定，成交利率高位略有下调，但仍处于相对高档，因对法人客户承作利率较低，且可弹性选择拆款替代。
依据集保资料，上日自保30天短票成交利率区间低位见0.30%，票券商表示，承作对象为法人，非银行业者，但这也显示，法人客户要求的利率较低。
〞高位有点下来，因为我们的选项比较多。〞一大型票券商交易主管说。
今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.56%，上日在0.55-0.57%，少数成交在0.53%；月内自保短票利率0.40-0.44%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.546%，区间在0.30-0.59%，成交金额95.9亿台币；前日加权平均利率为0.560%，区间在0.54-0.60%，成交金额88.36亿台币。
台湾央行周四到期6,026.2亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。周五央行存单到期金额为1,110亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三银行超额准备为418亿台币，累计超额准备为1兆1,528亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,031亿台币。
**跨月RP利率较分歧**
债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日央行将召开理监事会议，市场多预期不会调整利率，不过操作心态还是审慎，月内利率平稳，但跨月较为分歧。
他们多表示，寿险与银行业者已陆续承作跨月RP，投信则为因应客户年底赎回，倾向以月内为主；不过今日投信也偏多钱，找券较为积极。虽然近日市况偏平稳，但已有寿险预告月底因应海外投资有解钱需求，因此尽量扩大月内与跨月的利差，以吸引客户承作跨月。
〞我月内开低一些，这让客户跨月的意愿会高一些。〞一证券商交易员说。
今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日亦同；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.42%；跨月天期公债成交在0.35-0.40%，公司债则落在0.42-0.45%。
今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.30-0.33%，上日则在0.30-0.35%；公司债附买回利率落在0.30-0.35%，上日亦同；而跨年公债参考利率维持上日水准，即在0.30-0.35%；公司债利率区间则下移，主要成交在0.36-0.40%，上日则在0.38-0.40%。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选