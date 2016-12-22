台湾货币市场：拆款利率持稳，静候央行理监事会议决议

* 拆款利率持稳，静候央行会议结论

* 短票利率高位略下调，跨月RP利率较分歧

记者 董永年

路透台北12月22日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人员指出，今日稍晚央行将召开理监事会议，一般预料利率将持稳在既有水准不变，拆款利率也大致持平于上日。

他们表示，虽然今日有大型银行没开门，但市场资金普遍充裕，尤其是月内拆款流动性相当丰沛；有跨月资金需求者也不急于拆入，好整以暇等待明日或下周一再行承作一周拆款即可。

〞我是觉得(央行重贴现率)一定不会动啦。〞一大型银行资调人员说。

另一大型票券商交易主管也称，今日的会议结论应该会符合市场预期，但要关注央行对明年利率走势展望。

台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。

本地时间 11:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.019 32.020 台湾加权股价指数<.TWII 9,157.61 9,204.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.171-0.171% 0.171-0.250%

--一周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.171-0.450%

--两周拆款利率区间 0.460-0.570% 0.200-0.560%

**短票利率高位略下滑**

短票方面，票券商交易员指出，今日短票需求大致稳定，成交利率高位略有下调，但仍处于相对高档，因对法人客户承作利率较低，且可弹性选择拆款替代。

依据集保资料，上日自保30天短票成交利率区间低位见0.30%，票券商表示，承作对象为法人，非银行业者，但这也显示，法人客户要求的利率较低。

〞高位有点下来，因为我们的选项比较多。〞一大型票券商交易主管说。

今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.56%，上日在0.55-0.57%，少数成交在0.53%；月内自保短票利率0.40-0.44%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.546%，区间在0.30-0.59%，成交金额95.9亿台币；前日加权平均利率为0.560%，区间在0.54-0.60%，成交金额88.36亿台币。

台湾央行周四到期6,026.2亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。周五央行存单到期金额为1,110亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三银行超额准备为418亿台币，累计超额准备为1兆1,528亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,031亿台币。

**跨月RP利率较分歧**

债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日央行将召开理监事会议，市场多预期不会调整利率，不过操作心态还是审慎，月内利率平稳，但跨月较为分歧。

他们多表示，寿险与银行业者已陆续承作跨月RP，投信则为因应客户年底赎回，倾向以月内为主；不过今日投信也偏多钱，找券较为积极。虽然近日市况偏平稳，但已有寿险预告月底因应海外投资有解钱需求，因此尽量扩大月内与跨月的利差，以吸引客户承作跨月。

〞我月内开低一些，这让客户跨月的意愿会高一些。〞一证券商交易员说。

今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日亦同；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.42%；跨月天期公债成交在0.35-0.40%，公司债则落在0.42-0.45%。