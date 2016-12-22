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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 11:24 BJT

《全球汇市》美元在美国多项数据出炉前回落，欧元走势谨慎

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0436  1.0423  +0.12  -3.90  1.0860
    美元/日圆            117.56  117.54  +0.02  -2.28  120.30
    欧元/日圆         122.70  122.53  +0.14  -5.96  130.47
    美元/瑞郎            1.0252  1.0263  -0.11  +2.34  1.0018
    英镑/美元            1.2365  1.2352  +0.11 -16.10  1.4738
    美元/加元            1.3425  1.3411  +0.10  -2.99  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9371  6.9287  +0.12  +5.62  6.5680
    澳元/美元            0.7245  0.7235  +0.14  -0.41  0.7275
    新西兰元/美元        0.6906  0.6897  +0.13  +1.19  0.6825
    澳元/日圆         85.200  85.080  +0.14  -2.76  87.620
    新西兰元/日圆     81.220  81.080  +0.17  -0.93  81.980
    英镑/日圆         145.40  145.20  +0.14 -17.96  177.22
    澳元/新西兰元     1.0488  1.0488  +0.00  -1.65  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 徐文焰/王丽鑫/刘秀红/王兴亚/侯雪苹；审校 戴素萍/龚芳/高琦/孙茉莉/于春红)
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