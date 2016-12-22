《全球汇市》美元在美国多项数据出炉前回落，欧元走势谨慎

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0436 1.0423 +0.12 -3.90 1.0860 美元/日圆 117.56 117.54 +0.02 -2.28 120.30 欧元/日圆 122.70 122.53 +0.14 -5.96 130.47 美元/瑞郎 1.0252 1.0263 -0.11 +2.34 1.0018 英镑/美元 1.2365 1.2352 +0.11 -16.10 1.4738 美元/加元 1.3425 1.3411 +0.10 -2.99 1.3839 美元/离岸人民币 6.9371 6.9287 +0.12 +5.62 6.5680 澳元/美元 0.7245 0.7235 +0.14 -0.41 0.7275 新西兰元/美元 0.6906 0.6897 +0.13 +1.19 0.6825 澳元/日圆 85.200 85.080 +0.14 -2.76 87.620 新西兰元/日圆 81.220 81.080 +0.17 -0.93 81.980 英镑/日圆 145.40 145.20 +0.14 -17.96 177.22 澳元/新西兰元 1.0488 1.0488 +0.00 -1.65 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 徐文焰/王丽鑫/刘秀红/王兴亚/侯雪苹；审校 戴素萍/龚芳/高琦/孙茉莉/于春红)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选