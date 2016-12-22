中国汇市：人民币早盘放量小升，圣诞临近汇价料守稳6.95元一线

* 人民币早盘随中间价放量小升

* 离岸人民币流动性略有缓解，两地汇价则仍倒挂

* 购汇需求仍存，大行继续提供美元流动性

* 圣诞节临近市场交投相对淡静，美指强势整理

* 汇价短期料守稳6.95元一线

路透上海12月22日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价放量小升。交易员称，客盘购汇需求仍存，大行继续适度提供美元流动性，另外仍有部分机构参与倒量，半日成交较昨日小幅放大；圣诞节临近市场交投相对淡静，美元指数强势整理，人民币短期料守稳6.95元一线。

他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况虽然略有缓解，但仍偏紧，这限制离岸人民币空头发展，两地汇价继续倒挂。关注美国今晚出炉的一系列经济数据，应注意清淡市况下可能引发市场超预期波动。

“年底临近，很多任务都完成了，购汇压力还有，但应该不会很大了，估计剩下的时间波动会比较小，大家担心的是明年年初购汇额度重新出来了，市场会怎么反应。”一外资行交易员称。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.9466元,上日收报6.9512元，夜盘终报6.9419元。今日人民币兑美元中间价 报6.9435元，上日为6.9489元。人民币兑美元即期成交额 为175.98亿美元，上日半日为123.92亿美元。

全球汇市方面，美元动能周四减弱，美元指数从14年高位下滑，因投资者在美国于今日稍晚公布多项经济数据前锁定获利。美国周四将公布包括7-9月GDP修正数据、11月耐久财(耐用品)订单、每周初请失业金人数等数据。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.2245元, 上日尾盘为7.198元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9387元, 与在岸即期价差倒挂79点，上一交易日尾盘报6.9286元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9463，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.251、5.9078和8.5898。