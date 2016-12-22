中国汇市：人民币早盘放量小升，圣诞临近汇价料守稳6.95元一线

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
* 人民币早盘随中间价放量小升
* 离岸人民币流动性略有缓解，两地汇价则仍倒挂
* 购汇需求仍存，大行继续提供美元流动性
* 圣诞节临近市场交投相对淡静，美指强势整理
* 汇价短期料守稳6.95元一线
路透上海12月22日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价放量小升。交易员称，客盘购汇需求仍存，大行继续适度提供美元流动性，另外仍有部分机构参与倒量，半日成交较昨日小幅放大；圣诞节临近市场交投相对淡静，美元指数强势整理，人民币短期料守稳6.95元一线。
他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况虽然略有缓解，但仍偏紧，这限制离岸人民币空头发展，两地汇价继续倒挂。关注美国今晚出炉的一系列经济数据，应注意清淡市况下可能引发市场超预期波动。
“年底临近，很多任务都完成了，购汇压力还有，但应该不会很大了，估计剩下的时间波动会比较小，大家担心的是明年年初购汇额度重新出来了，市场会怎么反应。”一外资行交易员称。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.9466元,上日收报6.9512元，夜盘终报6.9419元。今日人民币兑美元中间价 报6.9435元，上日为6.9489元。人民币兑美元即期成交额 为175.98亿美元，上日半日为123.92亿美元。
全球汇市方面，美元动能周四减弱，美元指数从14年高位下滑，因投资者在美国于今日稍晚公布多项经济数据前锁定获利。美国周四将公布包括7-9月GDP修正数据、11月耐久财(耐用品)订单、每周初请失业金人数等数据。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.2245元, 上日尾盘为7.198元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9387元, 与在岸即期价差倒挂79点，上一交易日尾盘报6.9286元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9463，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.251、5.9078和8.5898。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选