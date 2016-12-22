中国货币市场：流动性向好但14天期因跨年需求升温，情绪逐步修复

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透上海12月22日 - 中国银行间市场周四资金面继续改善，隔夜资金供给充裕，而14天期品种因跨年而需求升温，价格仍偏高。交易人士表示，上日大行向基金提供流动性后，机构信心逐步修复，且央行公开市场继续净投放驰援，大为缓解场内资金拆借难度，惟跨年资金仍供不应求。
他们并称，短期流动性缓步改善，年内各期限品种供给充沛，跨年品种亦较前几日供给增多，但价格回落仍需一定时间，目前看机构整体跨年压力尚可。
“反正都很松，松到麻木啦，跟昨天差不多，跨年供给也多一点点了，”上海一银行交易员称，14天期限是现在最短的跨年品种了，所以大家都想拿，价格还是比较高的。
两位消息人士周三向路透表示，中国国有银行中已至少有一家通过回购交易，向基金公司提供流动性支持，金额高达数十亿元人民币。这显示非银机构近期无法从银行获得流动性支持的僵局正在好转。
央行公开市场今日进行总额2,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿元，28天期500亿元。据此计算，单日净投放600亿元。
“昨天大行在x-repo上向非银放了很多钱吧，大家情绪一下子好起来了，感受挺真切的，”北京一券商交易员称，虽然现在21天和一个月期限也有供给，但大家对未来的资金面预期不至于太差的话，还是都倾向于暂时先拿点14天期限品种。
他并表示，对于年底备付资金，机构多会提前准备，而且央行也在随时出手救援，目前跨年虽然有点担心，但压力也并不算太大。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1889 2.3333 -14.44
七天 2.5354 2.6239 -8.85
14天 3.1758 3.1429 +3.29
上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.0250 2.8800 +314.50
七天 4.2250 4.2500 -2.50
14天 4.7250 5.7250 -100.00
回购定盘利率 其中:隔夜 2.2000 2.3500 -15.00
七天 2.7000 3.0000 -30.00
14天 3.2000 3.5000 -30.00
Shibor
其中:隔夜 2.3410 2.3450 -0.40
七天 2.5440 2.5440 +0.00
三个月 3.2267 3.2164 +1.03
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选