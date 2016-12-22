中国货币市场：流动性向好但14天期因跨年需求升温，情绪逐步修复

路透上海12月22日 - 中国银行间市场周四资金面继续改善，隔夜资金供给充裕，而14天期品种因跨年而需求升温，价格仍偏高。交易人士表示，上日大行向基金提供流动性后，机构信心逐步修复，且央行公开市场继续净投放驰援，大为缓解场内资金拆借难度，惟跨年资金仍供不应求。

他们并称，短期流动性缓步改善，年内各期限品种供给充沛，跨年品种亦较前几日供给增多，但价格回落仍需一定时间，目前看机构整体跨年压力尚可。

“反正都很松，松到麻木啦，跟昨天差不多，跨年供给也多一点点了，”上海一银行交易员称，14天期限是现在最短的跨年品种了，所以大家都想拿，价格还是比较高的。

两位消息人士周三向路透表示，中国国有银行中已至少有一家通过回购交易，向基金公司提供流动性支持，金额高达数十亿元人民币。这显示非银机构近期无法从银行获得流动性支持的僵局正在好转。

央行公开市场今日进行总额2,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿元，28天期500亿元。据此计算，单日净投放600亿元。

“昨天大行在x-repo上向非银放了很多钱吧，大家情绪一下子好起来了，感受挺真切的，”北京一券商交易员称，虽然现在21天和一个月期限也有供给，但大家对未来的资金面预期不至于太差的话，还是都倾向于暂时先拿点14天期限品种。

他并表示，对于年底备付资金，机构多会提前准备，而且央行也在随时出手救援，目前跨年虽然有点担心，但压力也并不算太大。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1889 2.3333 -14.44

七天 2.5354 2.6239 -8.85

14天 3.1758 3.1429 +3.29

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.0250 2.8800 +314.50

七天 4.2250 4.2500 -2.50

14天 4.7250 5.7250 -100.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.2000 2.3500 -15.00

七天 2.7000 3.0000 -30.00

14天 3.2000 3.5000 -30.00

Shibor

其中:隔夜 2.3410 2.3450 -0.40

七天 2.5440 2.5440 +0.00

三个月 3.2267 3.2164 +1.03