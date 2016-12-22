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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 12:34 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元触及1,200，创3月以来最高

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    * 美元/韩元在心理关卡1,200.00的高位交投
    * 在官方周三发布警告后市场谨慎推高
    * 下一道技术阻力位在2016年跌势的76.4%回档位1,208.60
    * 韩元带领除日圆以外亚币走弱，美元兑日圆交投淡静
    * 美元兑韩元最新报1,199.80，上档压力犹存
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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