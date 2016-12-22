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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--12月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值          前值
    
    12月23日(五)
    
    0700 德国GfK消费者信心指数                      1月          9.9            9.8
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)         第三季终值      +0.2%          -0.1%
    0745 法国消费者支出(较前月)                    11月        -0.1%          +0.9%
    0800 瑞士KOF领先成长指标                       12月          --           102.2
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　第三季 　　  +0.5%          +0.5%
                          (较上年同期)                         +2.3%          +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                     第三季　　　   --　　　     +0.9%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 　　      -1.6%
    0930 英国经常帐收支(亿英镑)                   第三季 　赤字274.5      赤字259.2
    1230 美国建筑许可年率(万户)                11月修正值        --           120.1
             建筑许可(较前月)                                    --           -4.7%
    1330 加拿大GDP(较前月)                         10月         持平          +0.3%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数            12月终值       98.0           98.0
                             现况指数                          112.0          112.1
                             预期指数                           89.0           88.9
    1500 美国新屋销售年率(万户)                    11月         57.5           56.3
             新屋销售(较前月)                                  +2.1%          -1.9%   
       
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值         预估值    
    
    12月21日(三)

    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周          2,167         --      
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 1,141         --
    
    12月22日(四)
    0001 英国GfK消费者信心指数                      12月            负7         负8           
    0700 德国进口物价(较前月)                       11月          +0.7%         --         
                     (较上年同期)                                 +0.3%         --         
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)         10月          +0.9%         --         
                       (未经季节调整，较上年同期)                 -3.2%         --         
               工业销售(经季节调整，较前月)         10月          +0.8%         --         
                       (未经季节调整，较上年同期)                 -0.9%         --         
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)           10月          +1.2%         --         
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   -0.2%         --         
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           11月初值    顺差39.68         --      
    1330 美国企业获利                           第三季修正值      +6.7%         --         
    1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)             11月          -4.6%       -4.7%        
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         +0.5%       +0.2%        
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         -6.6%       -0.1%        
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   +0.9%       +0.3%        
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率           第三季终值       +3.5%       +3.3%        
             最终销售                                             +3.0%       +2.8%        
             消费者支出                                           +3.0%         --         
             GDP平减指数                                          +1.4%       +1.4%        
             个人消费支出(PCE)物价指数                            +1.5%       +1.4%        
             核心PCE物价指数                                      +1.7%       +1.7%        
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月17日当周       27.5        25.6         
                 四周均值(万人)                                  26.375         --        
                 续请失业金人数(万人)           12月10日当周      203.6       201.5        
    1330 美国全国活动指数                           11月          -0.27         --        
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)          11月          -0.4%       -0.2%        
                                   (较上年同期)                   +1.2%       +1.4%        
               央行核心CPI(较前月)                                -0.5%       -0.1%        
                          (较上年同期)                            +1.5%       +1.8%        
    1330 加拿大零售销售(较前月)                     10月          +1.1%       +0.2%        
                扣除汽车的零售销售(较前月)                        +1.4%       +0.7%         
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)   10月          +0.4%         --         
                                     (较上年同期)                 +6.2%         --         
    1500 美国实质个人支出(较前月)                   11月          +0.1%         --         
             个人所得(较前月)                                      持平       +0.3%        
             经调整后的个人支出(较前月)                           +0.2%       +0.3%        
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                 持平       +0.1%        
                                      (较上年同期)                +1.6%         --         
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                     持平         --         
                                  (较上年同期)                    +1.4%         --         
    1500 美国领先指标(较前月)                       11月           持平       +0.2%        
    1600 美国堪萨斯联储制造业指数                   12月             24         --           
                       综合指数                                      11         --           
    1800 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)            11月          +1.1%         --             
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)
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