主要国家经济指标预测--12月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月23日(五) 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 9.9 9.8 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.2% -0.1% 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -0.1% +0.9% 0800 瑞士KOF领先成长指标 12月 -- 102.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季 -- +0.9% (较上年同期) -- -1.6% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字274.5 赤字259.2 1230 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 120.1 建筑许可(较前月) -- -4.7% 1330 加拿大GDP(较前月) 10月 持平 +0.3% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月终值 98.0 98.0 现况指数 112.0 112.1 预期指数 89.0 88.9 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 57.5 56.3 新屋销售(较前月) +2.1% -1.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月21日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 2,167 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 1,141 -- 12月22日(四) 0001 英国GfK消费者信心指数 12月 负7 负8 0700 德国进口物价(较前月) 11月 +0.7% -- (较上年同期) +0.3% -- 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 +0.9% -- (未经季节调整，较上年同期) -3.2% -- 工业销售(经季节调整，较前月) 10月 +0.8% -- (未经季节调整，较上年同期) -0.9% -- 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 +1.2% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -0.2% -- 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 顺差39.68 -- 1330 美国企业获利 第三季修正值 +6.7% -- 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 11月 -4.6% -4.7% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% +0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -6.6% -0.1% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.9% +0.3% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +3.5% +3.3% 最终销售 +3.0% +2.8% 消费者支出 +3.0% -- GDP平减指数 +1.4% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.7% +1.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月17日当周 27.5 25.6 四周均值(万人) 26.375 -- 续请失业金人数(万人) 12月10日当周 203.6 201.5 1330 美国全国活动指数 11月 -0.27 -- 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.4% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.4% 央行核心CPI(较前月) -0.5% -0.1% (较上年同期) +1.5% +1.8% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +1.1% +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +1.4% +0.7% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 +0.4% -- (较上年同期) +6.2% -- 1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 +0.1% -- 个人所得(较前月) 持平 +0.3% 经调整后的个人支出(较前月) +0.2% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +1.6% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 -- (较上年同期) +1.4% -- 1500 美国领先指标(较前月) 11月 持平 +0.2% 1600 美国堪萨斯联储制造业指数 12月 24 -- 综合指数 11 -- 1800 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE) 11月 +1.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)