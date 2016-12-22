台湾汇市：台币收盘连六跌续探五个月低位，出口商抛汇挂高价令交投转淡

* 台币兑美元连六日收跌至近五个月新低 * 出口商高挂美元卖价令成交量能转淡静 * 明日台币主要波动区间料在32.000-32.050 路透台北12月22日 - 台币兑美元 周四连续第六日收跌续探近五个月低位。汇 银人士表示，今日台币随韩元等亚币持续偏弱整理，且台币开低在32.08也带动出口商转趋 高挂美元卖价，致成交量能转趋淡静，短线台币料维持在32元上方缓步趋贬。 台湾央行下午召开第四季理监事会决议维持利率不变，他们认为，央行一如市场预期按 兵不动，推估对短线台币走势影响有限。日前路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行 决议重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。 〞出口商连续几天消化后，有点挂高卖了，量才会变小。 〞一位大型公营银行交易员 说。 他们指出，至周四外资已连五日卖超台股共计逾180亿台币，目前外资仍偏向汇出但量 能不大，盘中也见外资进行FIXING(定价)交易引领台币趋跌，加以海外NDF三个月内天期美 元/台币换汇点溢价幅度明显扩大，此皆使短线看弱台币的气氛增温。 台币兑美元今日同创近五个月盘中及收盘新低，前低分别为7月27日的32.160及32.068 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度明显较上日尾盘增加；目前一个月美元/台币远汇 报32.077/32.140，上日 收在32.003。 台湾股市周四收跌0.93%至9,118.75点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超72.90 亿台币，连五个交易日卖超共计181.68亿台币。 交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看32.000-32.050。 韩元周四触及逾九个月低点，台币创近五个月新低，受美国联邦储备理事会(美联储/FE D)明年可能加快升息步伐的预期影响，新兴亚币前景仍蒙阴影。 韩元兑美元K RW=KFTC今收报1,199.1，为2016年3月10日以来最低，较周三收盘价1,193.9下跌0.4%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 32.030 32.020 32.001-32.080 32.080 6.92 9.12 司 元太外汇经纪公 32.028 32.020 32.002-32.040 32.025 3.42 4.11 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.045/0.065 0.020/0.040 美元/台币六个月期 -0.005/0.035 -0.060/-0.020 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)