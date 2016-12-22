版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 17:21 BJT

台湾汇市：台币收盘连六跌续探五个月低位，出口商抛汇挂高价令交投转淡

* 台币兑美元连六日收跌至近五个月新低
    * 出口商高挂美元卖价令成交量能转淡静
    * 明日台币主要波动区间料在32.000-32.050

    路透台北12月22日 - 台币兑美元 周四连续第六日收跌续探近五个月低位。汇
银人士表示，今日台币随韩元等亚币持续偏弱整理，且台币开低在32.08也带动出口商转趋
高挂美元卖价，致成交量能转趋淡静，短线台币料维持在32元上方缓步趋贬。
    
    台湾央行下午召开第四季理监事会决议维持利率不变，他们认为，央行一如市场预期按
兵不动，推估对短线台币走势影响有限。日前路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行
决议重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。 
    
    〞出口商连续几天消化后，有点挂高卖了，量才会变小。 〞一位大型公营银行交易员
说。
    
    他们指出，至周四外资已连五日卖超台股共计逾180亿台币，目前外资仍偏向汇出但量
能不大，盘中也见外资进行FIXING(定价)交易引领台币趋跌，加以海外NDF三个月内天期美
元/台币换汇点溢价幅度明显扩大，此皆使短线看弱台币的气氛增温。 
   
    台币兑美元今日同创近五个月盘中及收盘新低，前低分别为7月27日的32.160及32.068
。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度明显较上日尾盘增加；目前一个月美元/台币远汇 报32.077/32.140，上日
收在32.003。 
    
    台湾股市周四收跌0.93%至9,118.75点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超72.90
亿台币，连五个交易日卖超共计181.68亿台币。   
         
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看32.000-32.050。
    
    韩元周四触及逾九个月低点，台币创近五个月新低，受美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)明年可能加快升息步伐的预期影响，新兴亚币前景仍蒙阴影。 韩元兑美元K
RW=KFTC今收报1,199.1，为2016年3月10日以来最低，较周三收盘价1,193.9下跌0.4%。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选      
 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
                                                                        亿美元
                                                                              
 台北外汇经纪公      32.030     32.020  32.001-32.080  32.080     6.92    9.12
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      32.028     32.020  32.002-32.040  32.025     3.42    4.11
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.045/0.065               0.020/0.040
 美元/台币六个月期         -0.005/0.035              -0.060/-0.020
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价           

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐