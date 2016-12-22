新闻稿：台湾央行第四季底理监事会决议维持利率不变

路透台北12月22日 - 以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿:

一、国际经济金融情势

近期主要先进经济体经济成长力道略增。其中，美国复苏动能转强，欧元区成长步调平稳，惟日本景气仍缓；新兴市场经济体持续稳步成长，中国大陆则维持平缓。

展望明年，由于主要经济体采取财政措施激励景气，加以国际原物料价格回升，有利新兴市场经济体，全球经济成长可望优于本年。惟未来美国升息及新政府政策走向、全球贸易保护主义、英国脱欧后续发展、中国大陸经济再平衡等议题，均增添全球经济之不确定性。

二、国内经济金融情势

(一) 近期出口恢复成长，工业生产持续扩张，民间消费与投资温和成长，主计总处预测本年第4季经济成长率由第3季之2.03%升为2.37%，全年为1.35%。随经济回温，近月失业率缓降，劳动市场渐趋改善。

明年随国际景气温和复苏，全球贸易量成长回增，有利我国出口，加上政府增加公共投资，可望带动民间投资；惟薪资成长有限，民间消费仍缓，主计总处预测明年经济成长率升至1.87%。

(二) 受蔬果价格涨幅较高影响，本年10至11月平均消费者物价指数(CPI)年增率为1.84%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率则为0.90%；主计总处预测本年全年CPI年增率为1.31%，物价涨幅温和。

近期产油国达成减产协议，国际油价走升，惟明年国际景气温和，全球通膨压力不大，加以国内需求仍缓，国内机构预测明年平均CPI年增率约1.1%。

(三) 监于国内景气逐渐复苏，为协助经济成长，本行维持宽松货币基调，透过公开市场操作，1至11月银行超额准备平均为430亿；同期间银行放款与投资及M2平均年增率分别为4.15%及4.54%，足以支应经济活动所需资金。

随本行4度调降政策利率，市场利率多呈下滑；惟11月中旬以来，台债殖利率受美债殖利率上扬影响缓升。与主要国家比较，国内长短期利率仍处相对低档，有助企业降低融资成本。

三、本日本行理事会一致决议

虽国际机构预测明年全球经济成长略优于本年，惟全球景气前景仍存有诸多不确定性，考量明年国内经济复苏力道和缓，且负的产出缺口仍大，在当前通膨温和及未来通膨预期稳定下，本行理事会认为维持政策利率不变，并维持M2货币成长目标区(2.5%~6.5%)不变，持续货币宽松，以协助促进经济成长。

未来本行将持续密切关注国内外经济金融情势，适时采行妥适的货币政策，以达成本行法定职责。

(一) 本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.375%、1.75%及3.625%。

(二) 考量经济成长与物价情势等因素，明年M2货币成长目标区订为2.5%至6.5%，与本年相同。

四、台币汇率原则上由外汇市场供需决定。惟主要国家货币政策走向分歧，国际资金快速移动，恐使国际金融市场震荡加剧；若导致新台币汇率过度波动与失序变动(excess volatility and disorderly movements)，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序。(完)

原文连结请点选：here (记者 詹静宜)