《国际主要央行公开市场操作一览》--12月22日

路透上海12月22日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行12月宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

12/21 隔夜逆回购 -3,074.77 0.50%(固定利率)

12/20 隔夜逆回购 -2,773.54 0.50%(固定利率)

12/19 隔夜逆回购 -2,375.25 0.50%(固定利率)

12/16 三夜逆回购 -2,137.06 0.50%(固定利率)

12/15 隔夜逆回购 -1,996.54 0.50%(固定利率)

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永久操作：

12/21 买入MBS 13.13 --

12/21 买入MBS 7.58 --

12/20 买入MBS 12.79 --

12/20 买入MBS 22.29 --

12/19 买入MBS 7.89 --

12/19 买入MBS 18.95 --

12/16 买入MBS 21.89 --

12/16 买入MBS 7.89 --

12/15 买入MBS 19.31 --

12/15 买入MBS 12.37 --

《本周主要新闻》

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储明年可能需要加息三次以上，而且在逐步给美国经济降温方面面临挑战。拉克尔表示，特朗普政府可能推出一些财政刺激举措，来支持美国经济。

--美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，他现在认为明年再加息一次合适。布拉德之前曾表示，美国经济未来几年仅需加息一次。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/21 98天期反向交易 26.71 0%(固定利率)

12/20 七天期反向交易 328.77 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行周四表示不会要求欧元区国家加强举措，以抑制资产泡沫，但其对一些国家房价和家庭负债上升提出警告。

--德国央行总裁魏德曼周五称，货币政策在恢复欧元区经济增长方面基本上力不从心，促增长的责任在于政府。他这么说是在警告不要让央行负担过重。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 333,080

上周三 314,130

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当期变化 +18,950

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。由于新兴亚洲需求及制造业产出回升，央行调高对经济的评估，表明相信经济正迈向稳定复苏。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行839亿台币定存单，较当日到期定存单金额838亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周二发行779亿台币定存单，较当日到期定存单金额778亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周一发行1,466亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,470亿台币，发行余额减4亿台币。 (完)