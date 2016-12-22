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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 16:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小涨，美元多头略为平仓

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* 欧元/美元亚洲盘交易区间为1.0423-56，假期前美元多头略为平仓

* 美元指数上日低点102.77暂时为支撑，周一所创14年高点为103.65

* 上升中的21小时均线切入位1.0432构成支撑，200小时均线切入为1.0493则为阻力，日线图上一目均衡转换线位于1.0511

* 行权价1.0390-1.0410的期权规模有10亿美元，1.0425-30有5.32亿美元，1.0450则有11亿美元

* 行权价1.0475的期权规模有5.89亿美元，1.0500则有13亿美元。波动率处于低点，一周期为8.0%，一个月期为9.75%

* 欧元/美元一个月其风险逆转指标位于11月中旬以来的一个月低点0.75

(完)

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