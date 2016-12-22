《汇市简讯》欧元/美元小涨，美元多头略为平仓

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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* 欧元/美元亚洲盘交易区间为1.0423-56，假期前美元多头略为平仓
* 美元指数上日低点102.77暂时为支撑，周一所创14年高点为103.65
* 上升中的21小时均线切入位1.0432构成支撑，200小时均线切入为1.0493则为阻力，日线图上一目均衡转换线位于1.0511
* 行权价1.0390-1.0410的期权规模有10亿美元，1.0425-30有5.32亿美元，1.0450则有11亿美元
* 行权价1.0475的期权规模有5.89亿美元，1.0500则有13亿美元。波动率处于低点，一周期为8.0%，一个月期为9.75%
* 欧元/美元一个月其风险逆转指标位于11月中旬以来的一个月低点0.75
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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