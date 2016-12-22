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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 16:38 BJT

全球贵金属：12月21日SPDR黄金持仓减少0.43%，iShares白银持仓持平

路透12月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0.
43%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR      26,509,820.1   12月21日    26,624,182.0   12月20日    -114,361.9  -0.43%
    iShares  339,262,301.5   12月21日   339,262,301.5   12月20日        0.0      0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 于春红)
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