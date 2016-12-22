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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 16:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元处于云区下方，形势偏空

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    * 英镑/美元持续处于云区下方，而云区已见缩窄
    * 今日云区位于1.2445-1.2463区间
    * 进一步下探10月25日低点1.2082的风险升高
    * 一目均衡转换及基准线呈现偏空排列，增添空头氛围
    * 多头需要收复日线云区，日线需要收在转换线及基准线上方
    * 英镑/美元一目均衡图表 reut.rs/2hu2Zy4
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 李爽)
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