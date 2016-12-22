更新版 1-台湾货币市场：拆款利率持稳，央行维稳利率料农历年后短率缓下

* 拆款利率持稳 * 央行仍将维持货币宽松，年关后利率料缓下 * 短票利率高位略下调，跨月RP利率较分歧 (新增央行最新决议) 记者 董永年 路透台北12月22日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人员指出，今日稍晚央行召 开理监事会议，一如预料宣布利率不变，但会持续货币宽松以协助经济成长，估计农历年后 短率有机会缓下。 一位公股银行交易员说，央行决议利率不变一如市场的预期。近期短率上扬，主要反应 的是年关将近的季节性因素，可能要等到农历年关过后，利率才会缓步下行，恢复到正常的 供需情况。 央行周四决议利率不变，并称将持续货币宽松以协助经济成长。 他们表示，虽然今日有大型银行没开门，但市场资金普遍充裕，尤其是月内拆款流动性 相当丰沛；有跨月资金需求者也不急于拆入，好整以暇等待明日或下周一再行承作一周拆款 即可。 本地时间 17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.030 32.020 台湾加权股价指数<.TWII 9,118.75 9,204.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.240% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.171-0.450% 0.171-0.450% --两周拆款利率区间 0.200-0.570% 0.200-0.560% **短票利率高位略下滑** 短票方面，票券商交易员指出，今日短票需求大致稳定，成交利率高位略有下调，但仍 处于相对高档，因对法人客户承作利率较低，且可弹性选择拆款替代。 依据集保资料，上日自保30天短票成交利率区间低位见0.30%，票券商表示，承作对象 为法人，非银行业者，但这也显示，法人客户要求的利率较低。 〞高位有点下来，因为我们的选项比较多。〞一大型票券商交易主管说。 今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.56%，上日在0.55-0.57%，少数成 交在0.53%；月内自保短票利率0.40-0.44%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.546%，区间在0.30-0.59%， 成交金额95.9亿台币；前日加权平均利率为0.560%，区间在0.54-0.60%，成交金额88.36亿 台币。 台湾央行周四到期6,026.2亿台币定存单，发行6,177.2亿台币定存单，发行余额增151 亿台币。周五央行存单到期金额为1,110亿台币。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为370亿台币，累计超额准备为1兆1,898 亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,401亿台币。 **跨月RP利率较分歧** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日央行将召开理监事会议，市场多预期不 会调整利率，不过操作心态还是审慎，月内利率平稳，但跨月较为分歧。 他们多表示，寿险与银行业者已陆续承作跨月RP，投信则为因应客户年底赎回，倾向以 月内为主；不过今日投信也偏多钱，找券较为积极。虽然近日市况偏平稳，但已有寿险预告 月底因应海外投资有解钱需求，因此尽量扩大月内与跨月的利差，以吸引客户承作跨月。 〞我月内开低一些，这让客户跨月的意愿会高一些。〞一证券商交易员说。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日亦同；月内公司 债附买回利率成交在0.40-0.42%；跨月天期公债成交在0.35-0.40%，公司债则落在0.42-0.4 5%。 今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.30-0.33%，上日则在 0.30-0.35%；公司债附买回利率落在0.30-0.35%，上日亦同；而跨年公债参考利率维持上日 水准，即在0.30-0.35%；公司债利率区间则下移，主要成交在0.36-0.40%，上日则在0.38-0 .40%。(完) (记者 董永年；审校 张喜良/林高丽)