欧洲汇市：英镑/欧元创两周新低，因英国数据欠佳且欧元/美元反弹

市场研究机构GfK周四公布的调查显示，英国12月消费者信心升至负7，为三个月来首次上升，因受到家庭准备进行大额采购的提振。

对于2017年的预期为6月英国退欧公投以来的最低。

“消费者对未来12个月的经济和金融状况的预期都已恶化，这暗示2017年上半年信心将明显下降，”摩根大通分析师Allan Monks称。

0900GMT时，英镑兑欧元 跌0.3%至0.8465英镑，进一步脱离本月稍早触及的五个月高位0.8305。

欧元兑美元 涨至1.0450美元，较周二触及的14年低点1.0350高出0.01美元。

英镑兑美元 下滑0.1%至1.2341美元，跌向周二触及的一个月低点1.2311。(完)

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