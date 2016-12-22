欧洲汇市：英镑/欧元创两周新低，因英国数据欠佳且欧元/美元反弹

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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市场研究机构GfK周四公布的调查显示，英国12月消费者信心升至负7，为三个月来首次上升，因受到家庭准备进行大额采购的提振。
对于2017年的预期为6月英国退欧公投以来的最低。
“消费者对未来12个月的经济和金融状况的预期都已恶化，这暗示2017年上半年信心将明显下降，”摩根大通分析师Allan Monks称。
0900GMT时，英镑兑欧元 跌0.3%至0.8465英镑，进一步脱离本月稍早触及的五个月高位0.8305。
欧元兑美元 涨至1.0450美元，较周二触及的14年低点1.0350高出0.01美元。
英镑兑美元 下滑0.1%至1.2341美元，跌向周二触及的一个月低点1.2311。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/于春红; 审校 张明钧/高琦)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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