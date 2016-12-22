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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 18:21 BJT

《汇市简讯》英镑/美元再度逼近特朗普胜选后的低点1.2302

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* 英镑兑美元逼近1.2324的周三低点，伦敦开盘以来已经下跌41个跳动点

* 英国消费者对于2017年看法悲观，打压英镑

* 1.2313为周二及11月21日低点，1.2302为11月18日低点，提供额外支撑

* 若跌破1.23料出现停损卖盘，1.2302为特朗普胜选后的波动区间底部

* 纽约时段有行权价1.2300美元到期，规模为3.48亿；阻力位于1.24

(完)

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