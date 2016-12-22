欧洲已公布经济指标--2016/12/22

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.5 r +0.7 f +2.3 r 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 r -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f 0.1 f +0.9 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 -0.1 f +0.2% f +0.6 f 英国 11月 +0.2 +0.1 +1.2 德国 11月 +0.1 f +0.2 f +0.8 f 法国(HICP) 11月 持平 f 持平 f +0.7 f 意大利(HICP) 11月 -0.2 f +0.2 f +0.1 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 10月 +0.8 +0.1 r -0.4 英国 11月 持平 u +0.7 ur +2.3 u 德国 11月 +0.3 +0.7 +0.1 法国 11月 +0.8 +0.8 -0.2 意大利 10月 -0.1 持平 r -0.6 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 9.8 9.9 r 英国 8-10月 4.8 4.9 德国 11月 6.0 @ 6.0 @ 法国 第三季 10.0 9.9 r 意大利 10月 11.6 11.7 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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