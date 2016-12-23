重温稿-台湾央行：决议维持利率不变因通膨展望温和，政策基调仍为宽松

* 通膨展望温和，货币政策基调为宽松

* 油价若到60美元，台湾的物价将上涨

* 台湾的房地产没有泡沫，只是软着陆

* 亚币波动方向一致，背后黑手是热钱

路透台北12月22日 - 台湾央行周四召开第四季理监事会议，决议维持利率不变，亦是今年9月以来央行第二度按兵不动，政策利率呈〞连二冻〞；央行总裁彭淮南于记者会中指出，台湾的经济是温和的成长，央行持续采货币宽松，以协助促进经济成长。

彭淮南并称，目前货币政策基调仍是〞宽松〞，未来的货币政策首要考量是当前物价和物价展望，不必然要跟着其他国家／地区走。

〞根据我们的检查结果，未来的物价走势是温和的，最高是1.5%，最低则低于1%。〞彭淮南说。

但他说，国际油价若每桶上涨到60美元，台湾的物价会高一点。后续将观察国际油价的变动。

央行并公布，2017年的M2货币成长目标区订为2.5-6.5%，与上年相同。台湾2009年M2年增率高达7.21%，高于目标区2.5-6.5%，央行因而修正当年目标区为3.5-7.5%；之后目标区均在2.5-6.5%。

台湾央行新闻稿中称，将持续货币宽松以协助经济成长；若与主要国家相较，台湾长短期利率仍在低档。且央行预期，明年经济复苏力道和缓且通膨预期温和，因此维持利率不变。

央行也说，明年国内外经济与金融情势不确定性甚高，美国新总统川普(特朗普)扩张性财政政策将提振美国总需求，有利经济成长；但如果川普(特朗普)采贸易保护主义，将对美国和全球经济带来深远的负面冲击。

而在房地产景气方面，彭淮南指出，台湾房地产市场是往好的方向调整，房市没有泡沫，只是软着陆。

汇率方面，彭淮南表示，因主要国家货币政策走向分歧，国际资金快速移动，恐使国际金融市场震荡加剧；但新台币汇率还是由市场供需决定，而台币与韩元等亚洲货币之所以都呈同一方向走，主要是背后有一只黑手，就是热钱，例如：近日外资在台股卖超且汇出很多钱，造成台币汇率贬值。

路透此前调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。

台湾经济部周二公布，11月外销订单金额较上年同期升7.0%，优于市场预估的成长5%，并创三个月高位。