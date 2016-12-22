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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 22:40 BJT

美国热股：美国再次将淘宝网纳入“恶名市场”黑名单，阿里巴巴股价重挫近3%

路透12月22日 - 美国周三将中国最大的消费者对消费者(C2C)购物网站淘宝网再次加入销售假冒商品和侵犯知识产权的“恶名市场”黑名单中。淘宝网是阿里巴巴集团 运营的网上交易平台。

阿里巴巴周四盘初重挫2.97%，报86.60美元。(完) 　　
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