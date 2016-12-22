欧洲汇市：英镑兑美元跌至五周低位，因经济数据和退欧担忧

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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路透伦敦12月22日 - 英镑兑美元周四跌至五周低位，此前一项英国调查显示，消费者对明年经济前景看法暗淡，致使英镑处于守势。对英国退欧的担忧也重压英镑。
英镑兑走高的欧元 下跌0.7%，至两周低位0.8507英镑。这是英镑连续第四个交易日兑欧元下跌，为8月以来最长跌势；欧元兑美元本周从14年低点反弹，英镑也受到拖累。
“明年1-3月，英国将如何与欧盟展开磋商可能更加明朗化，因英国首相特雷莎梅计划公布 '英国退欧计划' ，”野村汇市策略师Jordan Rochester称。
“我们的担忧是，市场对其在英国退欧问题上的定价过于自满和乐观，因从英国资产目前的定价来看，在缺乏确凿理由的情况下，市场对硬脱欧的预期在不断降低。”
英镑兑美元 下跌最多0.3%，至1.2312美元，为11月18日来最低。
市场研究机构GfK周四公布的调查显示，英国12月消费者信心从上月的负8上升至负7，为三个月来首次上升，受助于家庭准备进行大额采购。 但这掩盖了消费者对明年经济前景看法恶化的事实。(完)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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