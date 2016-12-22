欧洲汇市：英镑兑美元跌至五周低位，因经济数据和退欧担忧

路透伦敦12月22日 - 英镑兑美元周四跌至五周低位，此前一项英国调查显示，消费者对明年经济前景看法暗淡，致使英镑处于守势。对英国退欧的担忧也重压英镑。

英镑兑走高的欧元 下跌0.7%，至两周低位0.8507英镑。这是英镑连续第四个交易日兑欧元下跌，为8月以来最长跌势；欧元兑美元本周从14年低点反弹，英镑也受到拖累。

“明年1-3月，英国将如何与欧盟展开磋商可能更加明朗化，因英国首相特雷莎梅计划公布 '英国退欧计划' ，”野村汇市策略师Jordan Rochester称。

“我们的担忧是，市场对其在英国退欧问题上的定价过于自满和乐观，因从英国资产目前的定价来看，在缺乏确凿理由的情况下，市场对硬脱欧的预期在不断降低。”

英镑兑美元 下跌最多0.3%，至1.2312美元，为11月18日来最低。

市场研究机构GfK周四公布的调查显示，英国12月消费者信心从上月的负8上升至负7，为三个月来首次上升，受助于家庭准备进行大额采购。 但这掩盖了消费者对明年经济前景看法恶化的事实。(完)