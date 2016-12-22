金属期市：期铜小幅收高，但因中国需求疲弱忧虑盘中触及一个月低点

路透伦敦12月22日 - 期铜周四小幅收高，但盘中一度跌至逾一个月最低，因美元全面上涨和中国进口大幅下滑燃点需求忧虑。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨0.1%，至每吨5,519美元，稍早低见5,419.5美元，为11月18日来最低。

不过，铜价今年迄今升幅超过15%，势将录得2012年以来首年上升。

中国的经济刺激措施今年扶助工业金属价格上升，但在最近几周，工业金属受到根据趋势模型进行交易的基金提振。

但自12月14日美联储公布加息和暗示明年加快升息后，基金降低多头押注，令工业金属承压。

美元坚挺，使美元计价金属对非美元持有者来说更昂贵，可能压制金属需求，且美元强劲，可能导致在中国的流动性下降。

“美元上涨，对中国市场带来金融压力。货币状况不断收紧，拖累基本金属市场，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson说。

“中国货币市场利率有上行压力，可能反映央行正在干预人民币汇率，遏止人民币兑美元下跌。这情况将可能持续至明年。”

中国11月精炼铜进口276,730吨，同比下降22.86%。镍进口锐减38.8%至16,919吨，锌进口暴跌63.5%至25,424吨。

“最新的中国金属贸易数据无助市场人气，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中说。

期铝 收低0.2%，报每吨1,722美元。期锌 上升0.4%，报2,630美元。

锌价自1月低位反弹了近80%，因预期精炼锌和锌供应紧张和供应不足情况严重。

产业消息人士周三表示，在矿石供应短缺的情况下，中国锌炼厂目前接受创纪录低位的冶炼加工费。