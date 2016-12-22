金属期市：期铜小幅收高，但因中国需求疲弱忧虑盘中触及一个月低点

标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增加12.9%至1,006,853吨-船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦12月22日 - 期铜周四小幅收高，但盘中一度跌至逾一个月最低，因美元全面上涨和中国进口大幅下滑燃点需求忧虑。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨0.1%，至每吨5,519美元，稍早低见5,419.5美元，为11月18日来最低。
不过，铜价今年迄今升幅超过15%，势将录得2012年以来首年上升。
中国的经济刺激措施今年扶助工业金属价格上升，但在最近几周，工业金属受到根据趋势模型进行交易的基金提振。
但自12月14日美联储公布加息和暗示明年加快升息后，基金降低多头押注，令工业金属承压。
美元坚挺，使美元计价金属对非美元持有者来说更昂贵，可能压制金属需求，且美元强劲，可能导致在中国的流动性下降。
“美元上涨，对中国市场带来金融压力。货币状况不断收紧，拖累基本金属市场，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson说。
“中国货币市场利率有上行压力，可能反映央行正在干预人民币汇率，遏止人民币兑美元下跌。这情况将可能持续至明年。”
中国11月精炼铜进口276,730吨，同比下降22.86%。镍进口锐减38.8%至16,919吨，锌进口暴跌63.5%至25,424吨。
“最新的中国金属贸易数据无助市场人气，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中说。
期铝 收低0.2%，报每吨1,722美元。期锌 上升0.4%，报2,630美元。
锌价自1月低位反弹了近80%，因预期精炼锌和锌供应紧张和供应不足情况严重。
产业消息人士周三表示，在矿石供应短缺的情况下，中国锌炼厂目前接受创纪录低位的冶炼加工费。
期铅 下滑2.7%，报2,124美元。期锡 上涨0.2%，报20,940美元。期镍 跌1.2%，报10,730美元。(完)
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路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。