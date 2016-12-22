版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 02:14 BJT

标题新闻：沙特能源部长法力赫称有信心OPEC和非OPEC产油国会“严格遵守”限产协议-ARABIYA电视台

OPEC:石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐