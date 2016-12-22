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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及一个月低位，因阿根廷降雨改善作物生长状况

路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低，交易商称，预期阿根廷降雨将提振当地作物生长状况。阿根廷是主要大豆出口国。

CBOT-3月大豆期货 收跌13美分，报每蒲式耳10.04美元，盘中低见10.03元，此为11月18日来最低水准。

交易商表示，阿根廷乾旱地区降雨，应有助南美的大豆产量增加，近期的乾燥天气令人担心产量。

阿根廷农业部周四表示，2016-17年该国农户大豆种植面积预计为2,030万英亩，高于之前预期的2,020万英亩。

美国农业部称，上周出口销售美国大豆180万吨，高于分析师预期的110-140万吨。

3月豆油 跌1.25美分，至35.09美分，因美国当选总统特朗普提名伊坎为总统顾问，令人担忧政府将可能降低对生物燃料混合比例的支持。

3月豆粕合约 收低0.3美元，报每短吨313.3美元。

今日CBOT大豆预估成交量为235,538口，豆粕为77,794口，豆油为170,103口。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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