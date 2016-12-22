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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          86.80    -2.45    -2.75   3702055
    京东                25.62    -0.26    -1.00   4415847
    新浪              62.38    -1.84    -2.87    802790
    搜狐              34.18    -0.44    -1.27    133538
    网易             217.10    -6.02    -2.70    778587
    百度             162.89    -1.03    -0.63   1495043
    
    台湾
    台湾积体电路       28.74    -0.40    -1.37   2147451
    联电                1.79    -0.01    -0.56    217776
    日月光              4.92    -0.06    -1.20    266741
    硅品精密           7.28    -0.06    -0.82    154784
    和信超媒体         2.96    -0.06    -1.99     11079
    友达                3.78    -0.02    -0.53    318479
    中华电信           31.58    -0.02    -0.06     60407
    台湾国际航电      50.44    +0.39    +0.78   1018353
    
    香港
    中国移动           52.49    -0.30    -0.57    252793
    中国联通           11.39    -0.10    -0.87     68429
    中国电信           46.30    -0.55    -1.17     13600
    中芯国际            6.66    +0.06    +0.91     17703
    电讯盈科         5.40    +0.05    +0.93      4007
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
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