日韩经济指标预测--12月23日-12月30日****

标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增加12.9%至1,006,853吨-船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日当周 12月23日(五) 暂无重要经济数据。 12月26日当周 12月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 96 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 +0.2% -0.4% (较前月) +0.4% -1.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -0.3% -0.4% 全国整体CPI -- +0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -0.4% -0.4% 东京地区整体CPI -- +0.5% 2330 日本求才求职比 11月 1.41 1.40 失业率 3.0% 3.0% 12月27日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +15.2% 房屋开工(较上年同期) +10.2% +13.7% 2350 日本工业生产 11月初值 +1.6% 持平 工业生产一个月预估 11月 -- +4.5% 工业生产两个月预估 -- -0.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.1% 12月28日(三) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 74 2300 韩国工业生产(较上年同期) 11月 -- -1.6% (较前月) -- -1.7% 服务业产出(较前月) -- -0.2% 12月29日(四) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.3% 12月30日(五) 暂无重要经济数据预定公布(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。