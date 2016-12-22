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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 06:35 BJT

《美国重要政经日程》--12月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 商务部公布11月建筑许可修正值

1500 - 商务部公布11月独栋房屋销售数据

1700 - 农业部公布月度牲畜存栏量及冷藏库存、季度生猪库存(公布时间有变，因市场提前收市)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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