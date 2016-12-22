表格：美国12月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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路透华盛顿12月22日 - 美国农业部(USDA)周四公布，12月15日止当周农作物出口销售 报告(单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 297.8 0.0 297.8 382.3 0.0 20,197.9 15,339.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 26.1 玉米 1,251.0 0.0 1,251.0 1,430.9 0.0 34,344.8 19,494.2 高粱 89.7 0.0 89.7 271.1 0.0 3,004.0 5,141.4 大豆 1,812.7 6.7 1,819.4 2,134.1 6.7 46,911.0 36,982.9 豆粕 139.2 0.5 139.7 140.7 0.5 5,312.5 5,996.3 豆油 15.0 0.0 15.0 21.0 0.0 502.3 552.2 皮马棉 6.1 0.0 6.1 6.1 0.0 414.7 194.4 陆地棉 276.7 0.0 276.7 284.1 0.0 7,848.2 4,865.0 稻米 145.2 0.0 145.2 146.4 0.0 1,802.6 1,830.9 (完)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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