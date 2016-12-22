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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 07:27 BJT

金砖国家：12月22日股汇市收盘纵览

路透12月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月22日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.02%，报842.51点。

中国股市：沪综指缩量微收升，短线料维持3,100点上方横盘整理

中国汇市：人民币小幅收升，市场等待美国今晚出炉的经济数据

香港股市：收低，受大宗商品价格下挫及大陆在港上市股票跌势拖累

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巴西股市：受矿商淡水河谷 跌势拖累收低，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.68%，报57,255.220点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2976/93，上日收报3.3305/20。

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南非股市：追随亚洲市场下跌，假期前交投清淡，指标Top-40指数 收盘下跌0.64%，报43,284.11点；大盘综合指数 收盘下跌0.66%，报49,833.77点。南非市场下周一、二因公众假期休市。

南非汇市：兰特兑美元下跌，假期前交投清淡

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印度股市：连续第七个交易日下跌，创一年半以来最长跌势，印度国家银行(SBI) 与印孚瑟斯(Infosys) 等蓝筹股持续受外资卖压冲击。BSE指数 收盘下跌1%，报25,979.6点；NSE指数 收盘下跌1.02%，报7,979.1点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.985，上日收报67.9075。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.32%，报1,125.8点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.48%，报587.12点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.33%，报60.965；卢布兑欧元 升值0.32%，报63.595。(完) (整理 陈宗琦；审校 徐文焰)
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