金砖国家：12月22日股汇市收盘纵览

标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增加12.9%至1,006,853吨-船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月22日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.02%，报842.51点。
中国股市：沪综指缩量微收升，短线料维持3,100点上方横盘整理
中国汇市：人民币小幅收升，市场等待美国今晚出炉的经济数据
香港股市：收低，受大宗商品价格下挫及大陆在港上市股票跌势拖累
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巴西股市：受矿商淡水河谷 跌势拖累收低，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.68%，报57,255.220点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2976/93，上日收报3.3305/20。
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南非股市：追随亚洲市场下跌，假期前交投清淡，指标Top-40指数 收盘下跌0.64%，报43,284.11点；大盘综合指数 收盘下跌0.66%，报49,833.77点。南非市场下周一、二因公众假期休市。
南非汇市：兰特兑美元下跌，假期前交投清淡
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印度股市：连续第七个交易日下跌，创一年半以来最长跌势，印度国家银行(SBI) 与印孚瑟斯(Infosys) 等蓝筹股持续受外资卖压冲击。BSE指数 收盘下跌1%，报25,979.6点；NSE指数 收盘下跌1.02%，报7,979.1点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.985，上日收报67.9075。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.32%，报1,125.8点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.48%，报587.12点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.33%，报60.965；卢布兑欧元 升值0.32%，报63.595。(完) (整理 陈宗琦；审校 徐文焰)
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。