欧洲经济指标预测--12月23日-12月30日****

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日当周 12月23日(五) 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 9.9 9.8 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.2% -0.1% 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -0.1% +0.9% 0800 瑞士KOF领先成长指标 12月 -- 102.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季 -- +0.9% (较上年同期) -- -1.6% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字274.5 赤字259.2 12月26日当周 12月26日(一) 暂无重要经济数据。 12月27日(二) 暂无重要经济数据。 12月28日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 11月 -- 正1.49 0900 意大利制造业企业信心指数 12月 -- 102.0 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月 -- 40.851 12月29日(四) 0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +4.4% 0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +4.3% +4.4% 对家庭贷款 -- +1.8% 对非金融行业贷款 -- +2.1% 12月29-1月5日 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% 12月30日(五) -- 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 戴素萍)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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