《全球汇市》美元在圣诞假期前持稳，来年料继续走升

标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增加12.9%至1,006,853吨-船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0439 1.0435 +0.04 -3.88 1.0860 美元/日圆 117.49 117.51 -0.02 -2.34 120.30 欧元/日圆 122.66 122.65 +0.01 -5.99 130.47 美元/瑞郎 1.0251 1.0255 -0.04 +2.33 1.0018 英镑/美元 1.2289 1.2282 +0.06 -16.62 1.4738 美元/加元 1.3481 1.3482 -0.01 -2.59 1.3839 美元/离岸人民币 6.9517 6.9474 +0.06 +5.84 6.5680 澳元/美元 0.7216 0.7214 +0.03 -0.81 0.7275 新西兰元/美元 0.6906 0.6901 +0.07 +1.19 0.6825 澳元/日圆 84.870 84.780 +0.11 -3.14 87.620 新西兰元/日圆 81.170 81.080 +0.11 -0.99 81.980 英镑/日圆 144.41 144.33 +0.06 -18.51 177.22 澳元/新西兰元 1.0453 1.0446 +0.07 -1.98 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 徐文焰/王丽鑫/侯雪苹/龚芳/戴素萍/陈宗琦)
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。