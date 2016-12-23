《中国报摘》--中国证券报12月23日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
* 头版头条:
--业内人士指出，考虑到汇价结算等商业因素，当前人民币对美元汇率在部分领域“虚破”7关口并不意外。从这一点上说，人民币实际汇率即便在未来突破整数7的所谓“重要关口”，也并不意味着任何悲观或者恐慌的来临。
* 其他:
--国家发改委、能源局正式印发电力发展“十三五”规划（2016-2020年）。规划明确了十三五期间中国将积极发展水电，大力发展新能源等重点任务，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。
--民航局发布“中国民用航空发展十三五规划”提出，十三五期间旅客周转量比重达到28%；运输总周转量达到1,420亿吨公里，旅客运输量7.2亿人次，货邮运输量850万吨，年均分别增长10.8%、10.4%和6.2%；
--中国建筑 公告称，近日与河南省政府签署战略合作协议。十三五期间，公司将继续深化与河南省的战略合作，积极融入河南和中原经济区建设，计划在河南省投资1,000亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。