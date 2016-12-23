《中国报摘》--中国证券报12月23日

--业内人士指出，考虑到汇价结算等商业因素，当前人民币对美元汇率在部分领域“虚破”7关口并不意外。从这一点上说，人民币实际汇率即便在未来突破整数7的所谓“重要关口”，也并不意味着任何悲观或者恐慌的来临。