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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 08:26 BJT

《中国重要政经日程》--12月23日-12月26日

=============================今日重要政经日程==========================

12月23日（周五）

*--9:30 国家发改委召开新闻发布会，介绍双创示范基地有关情况。

*--10:00 商务部召开例行发布会，新闻发言人将对1-11月和11月当月服务外包情况进行解读，并回答中外媒体记者提问。

*--15:00 国务院新闻办举行政策例行吹风会，国家卫生计生委介绍《“十三五”卫生与健康规划》及《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》的有关情况。

--澜沧江—湄公河合作第二次外长会在柬埔寨暹粒举行，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。

=============================近期重要政经日程==========================

12月25日（周日）

*--16:00 全国人大就十二届全国人大常委会第二十五次会议有关情况举行发布会。

12月26日（周一）

--9:00 中国社会科学院主办的第五届中国工业发展论坛在北京举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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