《香港报摘》--经济日报12月23日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
**头版头条**
--由高银金融 牵头财团爆冷击败本港五大发展商，一举投得港铁何文田站第一期项目的发展权，九个月内连夺两幅区内豪宅地，预计项目日后开售尺价逾2.4万港元。
**其他**
--中港基金互认面世刚一年，北上产品累计总销售额首次破百亿元人民币，但单计11月，北上基金则录得首次净赎回，单月录逾3亿元资金的净流走。
--市场消息指，中国农村商业银行吉林九台农商银行将于圣诞假期后展开招股，招股价介乎4.54-4.76港元，暂定明年1月12日上市。
--民众证券昨宣布明年推出流动应用程式，用户可经智能手机于5分钟完成开户，为首间本地证券提供手机开户服务。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。