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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 08:28 BJT

《香港报摘》--经济日报12月23日

**头版头条**

--由高银金融 牵头财团爆冷击败本港五大发展商，一举投得港铁何文田站第一期项目的发展权，九个月内连夺两幅区内豪宅地，预计项目日后开售尺价逾2.4万港元。

**其他**

--中港基金互认面世刚一年，北上产品累计总销售额首次破百亿元人民币，但单计11月，北上基金则录得首次净赎回，单月录逾3亿元资金的净流走。

--市场消息指，中国农村商业银行吉林九台农商银行将于圣诞假期后展开招股，招股价介乎4.54-4.76港元，暂定明年1月12日上市。

--民众证券昨宣布明年推出流动应用程式，用户可经智能手机于5分钟完成开户，为首间本地证券提供手机开户服务。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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